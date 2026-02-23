Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?

В соцсетях и СМИ появились сообщения о нехватке гранул в магазинах, что вызвало ажиотаж. Люди начали активно делать запасы, опасаясь дефицита. Продавцы и производители не были готовы к столь резкому росту спроса и не смогли быстро его покрыть. Между тем гранулы — один из самых востребованных видов топлива в стране: их используют как в частных домах, так и в централизованном теплоснабжении — на них работает каждая пятая из 645 котельных.

В последние годы потребление держалось примерно на уровне 190 тыс. тонн в год, однако производство сократилось. Как пояснил председатель правления Латвийской ассоциации биомассы Дидзис Палейс, это произошло из-за слабого спроса и низких цен на экспортных рынках при сравнительно высокой стоимости сырья — производителям было невыгодно выпускать большие объёмы.

Спрос внутри страны ранее почти не менялся из-за тёплых зим: например, в 2020 году при средней температуре +2,7 градуса было использовано около 160 тыс. тонн гранул, а в более холодный следующий сезон потребление выросло примерно на 30 тыс. тонн. В целом Латвия производит почти в десять раз больше гранул, чем потребляет, однако январский ажиотаж временно привёл к дефициту — товар раскупали сразу после поступления в магазины. Сейчас ситуация стабилизировалась: в крупных строительных магазинах гранулы вновь доступны, и очередей больше нет.