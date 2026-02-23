Президент Литвы в больнице: ему прооперировали рваную рану

После оказания первой помощи глава государства отправился в Республиканскую Вильнюсскую университетскую больницу, где ему прооперировали рваную рану левого предплечья.
После операции президент остался в больнице на ночь.
Президент Гитанас Науседа в воскресенье оказался в больнице. Как сообщил офис президента, глава страны получил бытовую травму дома.
Министр иностранных дел Венгрии вступил в перепалку с украинскими журналистами после того, как на саммите ЕС в Брюсселе его страна заявила, что заблокирует предоставление экстренного кредита Киеву. "Почему Венгрия так сильно ненавидит Украину?" - спросили его в частности.
Решение Венгрии наложить вето на кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины вызвало резкую критику со стороны других стран ЕС, которые расценили его как акт нелояльности.
"Товары и услуги все чаще оплачиваются банковской картой – для многих людей она стала более удобной, чем наличные деньги, и часто заменяет их. Однако вместе с удобством приходит и риск: если вы потеряете карту или небрежно храните ее данные, за несколько минут вы можете потерять тысячи евро.
Очередной шаг США к возвращению человека на Луну снова переносится. NASA объявило о сдвиге сроков запуска миссии Artemis II после выявления технической неисправности в ракете-носителе Space Launch System. Полёт, который ещё недавно планировался на март, теперь может состояться не раньше начала апреля.
Пробиотики давно продают как универсальное средство — «для живота», «для иммунитета», «для настроения». Проглотил капсулу — и в кишечнике воцарилась гармония.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в Прокуратуру по расследованию преступлений в службе государственных учреждений уголовное дело о том, что следователь Службы государственных доходов (VID), предположительно, незаконно завладела имуществом на несколько тысяч евро из трёх находившихся у неё в производстве уголовных процессов, а затем совместно с частным лицом легализовала эти средства, сообщили в бюро.
15-метровый баннер появился на здании посольства РФ в Южной Корее перед четвертой годовщиной начала полномасштабной войны в Украине. В посольстве подчеркнули, что это способствует "патриотической консолидации россиян", пишет Deutsche Welle.
