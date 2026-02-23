Президент Литвы в больнице: ему прооперировали рваную рану

"Товары и услуги все чаще оплачиваются банковской картой – для многих людей она стала более удобной, чем наличные деньги, и часто заменяет их. Однако вместе с удобством приходит и риск: если вы потеряете карту или небрежно храните ее данные, за несколько минут вы можете потерять тысячи евро.