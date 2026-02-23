Миссия «Артемида», призванная вернуть человека на Луну, отложена: что случилось?

Всего за несколько часов до объявления о переносе специалисты агентства отчитывались о готовности к старту. В пятницу, 20 февраля, на мысе Канаверал успешно завершился генеральный тест заправки — так называемая Wet Dress Rehearsal. Несмотря на отдельные мелкие замечания, процедура прошла в штатном режиме, и вечером того же дня руководство NASA заявило, что системы работают нормально.

Однако уже вечером инженеры обнаружили перебои в системе подачи гелия на промежуточном криогенном разгонном блоке (ICPS) — второй ступени ракеты. Поток газа неожиданно прервался.

Гелий в конструкции SLS выполняет критически важные функции:

обеспечивает наддув топливных баков,

поддерживает стабильное давление в системе,

используется для продувки двигателей перед запуском.

Без гарантированной подачи гелия старт невозможен.



Для устранения неисправности ракету придётся вернуть в Vehicle Assembly Building, где специалисты смогут получить доступ к внутренним системам. По предварительным оценкам: не менее двух суток потребуется на транспортировку в сборочный корпус, затем последуют ремонтные работы (их длительность пока неизвестна), ещё около двух дней займёт обратный вывоз на стартовую площадку.

При таком графике мартовское окно запуска закрывается. Ближайшая возможность для старта откроется ориентировочно 2 апреля.

В NASA подчёркивают: безопасность экипажа остаётся абсолютным приоритетом. Пилотируемый облёт Луны — задача повышенной сложности, и малейшая техническая недоработка может привести к тяжёлым последствиям.

История знает: задержки — не редкость

Переносы сроков — привычная часть лунных программ. Достаточно вспомнить первые миссии «Аполлона»:

Apollo 1 — старт откладывался как минимум дважды из-за технических доработок и проблем с оборудованием. Трагический пожар во время наземных испытаний полностью изменил график программы.

Apollo 2 (официально беспилотный испытательный полёт, позднее обозначенный как Apollo 4) переносился не менее трёх раз из-за неготовности ракеты Saturn V и сложностей с её испытаниями.

Apollo 3 (впоследствии Apollo 5) также откладывался минимум два раза по техническим причинам, связанным с лунным модулем.

Задержки сопровождали практически каждый этап становления лунной программы 1960-х годов. Однако именно тщательная доработка и отказ от поспешных решений позволили NASA в итоге успешно реализовать историческую миссию высадки на Луну.

Сегодня «Артемида-II» проходит тот же путь сложных инженерных проверок. И хотя очередной перенос вызывает разочарование, в долгосрочной перспективе дополнительные недели подготовки могут стать залогом безопасного возвращения человека к Луне.