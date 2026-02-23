Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Миссия «Артемида», призванная вернуть человека на Луну, отложена: что случилось?

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 17:18

Важно 0 комментариев

Очередной шаг США к возвращению человека на Луну снова переносится. NASA объявило о сдвиге сроков запуска миссии Artemis II после выявления технической неисправности в ракете-носителе Space Launch System. Полёт, который ещё недавно планировался на март, теперь может состояться не раньше начала апреля.

Всего за несколько часов до объявления о переносе специалисты агентства отчитывались о готовности к старту. В пятницу, 20 февраля, на мысе Канаверал успешно завершился генеральный тест заправки — так называемая Wet Dress Rehearsal. Несмотря на отдельные мелкие замечания, процедура прошла в штатном режиме, и вечером того же дня руководство NASA заявило, что системы работают нормально.

Однако уже вечером инженеры обнаружили перебои в системе подачи гелия на промежуточном криогенном разгонном блоке (ICPS) — второй ступени ракеты. Поток газа неожиданно прервался.

Гелий в конструкции SLS выполняет критически важные функции:

обеспечивает наддув топливных баков,

поддерживает стабильное давление в системе,

используется для продувки двигателей перед запуском.

Без гарантированной подачи гелия старт невозможен.


Для устранения неисправности ракету придётся вернуть в Vehicle Assembly Building, где специалисты смогут получить доступ к внутренним системам. По предварительным оценкам: не менее двух суток потребуется на транспортировку в сборочный корпус, затем последуют ремонтные работы (их длительность пока неизвестна), ещё около двух дней займёт обратный вывоз на стартовую площадку.

При таком графике мартовское окно запуска закрывается. Ближайшая возможность для старта откроется ориентировочно 2 апреля.

В NASA подчёркивают: безопасность экипажа остаётся абсолютным приоритетом. Пилотируемый облёт Луны — задача повышенной сложности, и малейшая техническая недоработка может привести к тяжёлым последствиям.

История знает: задержки — не редкость

Переносы сроков — привычная часть лунных программ. Достаточно вспомнить первые миссии «Аполлона»:

Apollo 1 — старт откладывался как минимум дважды из-за технических доработок и проблем с оборудованием. Трагический пожар во время наземных испытаний полностью изменил график программы.

Apollo 2 (официально беспилотный испытательный полёт, позднее обозначенный как Apollo 4) переносился не менее трёх раз из-за неготовности ракеты Saturn V и сложностей с её испытаниями.

Apollo 3 (впоследствии Apollo 5) также откладывался минимум два раза по техническим причинам, связанным с лунным модулем.
Задержки сопровождали практически каждый этап становления лунной программы 1960-х годов. Однако именно тщательная доработка и отказ от поспешных решений позволили NASA в итоге успешно реализовать историческую миссию высадки на Луну.

Сегодня «Артемида-II» проходит тот же путь сложных инженерных проверок. И хотя очередной перенос вызывает разочарование, в долгосрочной перспективе дополнительные недели подготовки могут стать залогом безопасного возвращения человека к Луне.

Комментарии (0)

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

