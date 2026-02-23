Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

В Латвии временную защиту получили почти 32 000 граждан Украины, большинство из которых - женщины и дети. Опрос показывает постепенную интеграцию беженцев: растет их занятость, увеличивается участие детей в образовании, все больше беженцев овладевают латышским языком на уровне, позволяющем полноценно общаться.

В то же время исследование выявляет проблемы, особенно в доступности медицинской помощи. Если в 2024 году 96% беженцев получили необходимые им услуги, то в прошлом году этот показатель снизился до 88%, и главным препятствием называются длинные очереди и ограниченная доступность медицинской помощи.

Представитель Агентства ООН по делам беженцев по работе с правительством Латвии Даце Мейлия отметила, что с 2022 года Латвия предоставляет украинским беженцам всестороннюю и устойчивую поддержку, создавая безопасную среду и возможности для интеграции. Результаты опроса при этом выделили сферы, требующие долгосрочного внимания, особенно учитывая, что 72% опрошенных беженцев планируют остаться в Латвии.

За год уровень занятости среди беженцев трудоспособного возраста вырос с 56% до 62%. Тем не менее, занятость по-прежнему остается одной из главных нерешенных проблем вместе с доступностью здравоохранения и жилья: в 2024 и 2025 годах 76% домохозяйств столкнулись хотя бы с одной из этих трудностей.

Участие детей школьного возраста в латвийской системе образования выросло с 65% в 2024 году до 80% в 2025 году, а навыки латышского языка улучшаются - 41% беженцев отметили, что могут эффективно общаться по-латышски в повседневной жизни.

В 2025 году доля домохозяйств, проживающих в общежитиях, сократилась примерно до 5% по сравнению с 15% годом ранее. Большинство (76%) живет в частном секторе, однако почти половина по-прежнему получает частичную или полную поддержку на оплату жилья.

Опрос также выявил рост проблем психического и психоэмоционального здоровья - в прошлом году о них сообщили 24% респондентов против 17% годом ранее. Почти половина нуждающихся получила поддержку, но в основном это была неформальная помощь вне системы профессионального здравоохранения.

Респонденты в целом по-прежнему оценивают отношение к ним общества положительно, однако доля беженцев, столкнувшихся с враждебностью, слегка увеличилась - с 25% в 2024 году до 27% в 2025 году.

Социально-экономическое исследование в Латвии проводило Агентство ООН по делам беженцев совместно с Международной организацией по миграции и обществом "Хочу помочь беженцам". Опрос базируется на данных, предоставленных гражданскими лицами Украины, которые с начала полномасштабного вторжения России нашли убежище в Латвии.