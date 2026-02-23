Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Бойкот Паралимпийских игр: команда Латвии пропустит церемонию открытия

© Lsm.lv 23 февраля, 2026 15:41

Важно 0 комментариев

В знак солидарности с Украиной и в ответ на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и Международной федерации лыжного спорта разрешить десяти спортсменам из стран-агрессоров участвовать в зимних Паралимпийских играх-2026, было принято решение не участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Милане-Кортине ни в каком формате, сообщает Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК).

Хотя решение не участвовать лично в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр было объявлено ЛПК еще 18 февраля, когда на торжественной церемонии в Рижском замке были объявлены знаменосцы латвийской делегации, сегодня, 23 февраля, было принято решение, что латвийские спортсмены также не будут видны в видеопроекциях, которые планируется снять перед церемонией открытия в Вероне и показать во время нее.

«Ни наша организация, ни наши спортсмены не согласны с решением разрешить представителям стран-агрессоров участвовать в зимних Паралимпийских играх со своими национальными флагами и символикой. Ни один представитель латвийской делегации не будет участвовать в церемонии открытия — ни лично, ни в видеоматериалах, которые будут подготовлены заранее, — поясняет президент Латвийского Паралимпийского комитета Дайга Дадзите.

— Мы обратились к организаторам Игр с просьбой не использовать латвийский флаг на церемонии открытия. Для нас важно стоять плечом к плечу с нашими коллегами, друзьями и спортсменами из Украины, и это способ, которым мы хотим четко выразить нашу позицию — пока в Украине идет война, российским и белорусским спортсменам нет места в спорте».

Дайга Дадзите добавляет, что нелогичное и непонятное решение обеих международных организаций оставило негативный след на паралимпийском движении и на тех параатлетах, которые честно прошли квалификацию на зимние Паралимпийские игры.
Латвийский Паралимпийский комитет также указывает на то, что ни Россия, ни Беларусь не прошли полную процедуру квалификации и, следовательно, не заслужили права участвовать в зимних Паралимпийских играх в Милане-Кортине благодаря спортивным достижениям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии
Важно

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии (2)

«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО)
Важно

«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО) (2)

Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?
Важно

Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

Важно 18:35

Важно 0 комментариев

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

Читать

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

Выбор редакции 18:17

Выбор редакции 0 комментариев

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Читать

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Животные 18:13

Животные 0 комментариев

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Читать

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Новости Латвии 18:12

Новости Латвии 0 комментариев

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Читать

Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм

Наука 17:46

Наука 0 комментариев

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

Читать

Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

В январе Латвию накрыли самые сильные за последние годы морозы, поэтому домохозяйствам, отапливающимся гранулами, пришлось расходовать больше топлива, чем обычно.

В январе Латвию накрыли самые сильные за последние годы морозы, поэтому домохозяйствам, отапливающимся гранулами, пришлось расходовать больше топлива, чем обычно.

Читать