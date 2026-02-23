Бойкот Паралимпийских игр: команда Латвии пропустит церемонию открытия

Хотя решение не участвовать лично в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр было объявлено ЛПК еще 18 февраля, когда на торжественной церемонии в Рижском замке были объявлены знаменосцы латвийской делегации, сегодня, 23 февраля, было принято решение, что латвийские спортсмены также не будут видны в видеопроекциях, которые планируется снять перед церемонией открытия в Вероне и показать во время нее.

«Ни наша организация, ни наши спортсмены не согласны с решением разрешить представителям стран-агрессоров участвовать в зимних Паралимпийских играх со своими национальными флагами и символикой. Ни один представитель латвийской делегации не будет участвовать в церемонии открытия — ни лично, ни в видеоматериалах, которые будут подготовлены заранее, — поясняет президент Латвийского Паралимпийского комитета Дайга Дадзите.

— Мы обратились к организаторам Игр с просьбой не использовать латвийский флаг на церемонии открытия. Для нас важно стоять плечом к плечу с нашими коллегами, друзьями и спортсменами из Украины, и это способ, которым мы хотим четко выразить нашу позицию — пока в Украине идет война, российским и белорусским спортсменам нет места в спорте».

Дайга Дадзите добавляет, что нелогичное и непонятное решение обеих международных организаций оставило негативный след на паралимпийском движении и на тех параатлетах, которые честно прошли квалификацию на зимние Паралимпийские игры.

Латвийский Паралимпийский комитет также указывает на то, что ни Россия, ни Беларусь не прошли полную процедуру квалификации и, следовательно, не заслужили права участвовать в зимних Паралимпийских играх в Милане-Кортине благодаря спортивным достижениям.