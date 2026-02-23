Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Длинные розовые волосы: в розыск объявлена пропавшая девушка (ФОТО)

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 10:22

0 комментариев

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Даниэлу Бивайне, 2009 года рождения.

Сообщается, что девушка в 8:00 16 февраля покинула свой дом в Риге, на улице Земайшу.

Особые приметы: рост 165 см, среднее телосложение, длинные розовые волосы. На ней была темная куртка с капюшоном и темно-синие брюки. Если вам известно о ее местонахождении, позвоните по номеру 67085984 или 112!

Главные новости

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия
Важно

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы
Эксклюзив

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы

Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис
Важно

Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис

“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

