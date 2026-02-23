Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Так нужны ли нам украинские беженцы? СМИ

© LETA 23 февраля, 2026 09:42

Новости Латвии

Прошло уже четыре года с начала войны, но ее окончание прогнозировать по-прежнему невозможно, поэтому нет оснований полагать, что прибывшие в Латвию украинцы в ближайшее время смогут вернуться на родину. В то же время за эти четыре года государство так ясно и не сформулировало, какое место этим людям в будущем отводится в Латвии, сообщила программа Латвийского телевидения "De facto".

В начале 2022 года Анастасия уже шестой год изучала медицину в Запорожье. В мае должны были состояться выпускные экзамены, затем - стажировка там же или в Киеве. Однако полномасштабное вторжение России в Украину разрушило ее привычную жизнь.

В поисках безопасности Анастасия вместе с семьей отправилась на запад Украины. Проведя там два месяца, поняла, что нельзя жить в подвешенном состоянии. Она потратила последние средства, чтобы переквалифицироваться и пройти курсы в сфере информационных технологий. Анастасия закончила курсы и начала рассылать заявки в поисках работы.

Отозвалась одна латвийская компания, которая была готова взять ее на работу, если она сможет переехать в Латвию. Здесь она получила временный вид на жительство, начала работать, изучать латышский язык и адаптироваться к местной жизни. Разрешение на проживание ей было выдано на основании статуса временной защиты, который дает украинцам право жить, работать и учиться в Латвии.

Поскольку в следующем году исполнится пять лет с момента ее проживания в Латвии, Анастасия начала интересоваться возможностью получения постоянного вида на жительство. Однако выяснилось, что это не так просто. Для получения постоянного разрешения необходимо непрерывно проживать в Латвии не менее пяти лет.

Хотя этот срок вскоре наступит, новый законопроект об иммиграции, который сейчас рассматривает Сейм, предусматривает, что проживание в статусе временной защиты в этот срок может не засчитываться, и в таких случаях постоянный вид на жительство предоставляться не будет.

"Я уже построила здесь свою жизнь - у меня есть друзья. Есть партнер, и мы, как любая пара, строим совместные планы на будущее. И я действительно не хочу, чтобы эта жизнь закончилась, потому что она мне нравится. Мне нравятся люди, мое сообщество здесь", - говорит Анастасия.

Министр внутренних дел обещает, что в этом году будет найдено решение для этой ситуации, в которой оказались беженцы.

(Lsm.lv)

