Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

23 февраля, 2026 10:43

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

В вечернем обращении 22 февраля Зеленский рассказал, что выслушал доклады главы МВД Украины Игоря Клименко о произошедших во Львове взрывах и назвал их терактом. «Другую квалификацию сложно выбрать — это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены», — написал Зеленский.

По его словам, обстоятельства теракта анализируются, и «многие факты уже есть». «Исполнители были завербованы через телеграм. Организация теракта — российская», — заявил Зеленский.

Заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что это «очередное напоминание» о необходимости задуматься о функционировании Telegram и других анонимных платформ во время войны. «Мы снова видим, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их действий и осуществления терактов. Если ради защиты жизни наших людей и обеспечения национальной безопасности нам потребуется ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать», — написала она.

Теракт во Львове произошел 22 февраля, когда возле торгового центра «Магнус» прозвучало несколько взрывов. Вначале полицейские получили сигнал о проникновении в магазин на соседней улице, и когда экипаж прибыл на место, произошел взрыв. Вскоре прибыл еще один экипаж и прозвучал второй взрыв.

В Национальной полиции Украины заявили, что подозреваемая в теракте — 33-летняя жительница Ровенской области, которая действовала по указанию российских спецслужб и заложила самодельную взрывчатку. Она задержана. МВД Украины также опубликовало видео закладки взрывчатки.

В результате теракта погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Еще 25 человек ранены, в основном это сотрудники правоохранительных органов. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, трое — в критическом.

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы
Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы

Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины
Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины

Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис
Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис

Курорт в огне: армия, дроны и .. застрявшие туристы!

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

"Орел и Решка. По Блату": в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект "Орёл и Решка. По блату", который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

