Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы

«Семь секретов» 23 февраля, 2026 08:21

Важно 0 комментариев

Жителям Латвии хорошо известна эта приправа, отлично сочетающаяся не только с мясом, но даже с рыбой и овощами. К тому же сегодня на прилавках магазинов представлена горчица на любой вкус. Это и жгучая, которая до известных событий называлась русской, и более сладкая английская, и французская дижонская, и баварская... Всего же в Национальном музее горчицы, расположенном в американском городе Маунт-Хореб (штат Висконсин), представлены образцы подобных приправ из 60 стран. Что нужно знать, чтобы купить действительно натуральный продукт?

Готовят из порошка

Несмотря на разнообразие сортов, горчицу производят из семян трех видов растений семейства капустных: горчицы черной, сарептской и белой. Черная горчица, которую называют также настоящей и французской, выращивается в Южной Европе, преимущественно в Италии и Франции. Ее семена мелкие, темные, имеют жгучий вкус и специфический запах, обусловленный высоким содержанием синигрина.

Этот вид используется для производства высококачественной горчицы, в том числе дижонской. Однако вряд ли в торговой сети вы встретите продукт из этого сырья. Производство черной горчицы сопряжено с определенными сложностями: ее стручки быстро раскрываются, и значительная часть урожая теряется.

Поэтому даже в классических французских рецептах черную горчицу заменяют коричневой, или сарептской.
Горчица сарептская, она же сизая или русская, а также коричневая, китайская, индийская, представляет собой довольно крупные зерна коричневого цвета и по кулинарным свойствам близка к черной горчице, но содержит меньшее количество синигрина. Часто продается в виде светло-желтого порошка. Из нее изготавливают обычную столовую горчицу, и она чаще всего используется в европейских рецептах. В свою очередь белая горчица, она же желтая, английская, наиболее популярна в США.

Основными производителями семян данной культуры являются Индия и Пакистан. Но она идет на внутреннее потребление. Кроме того, горчицу выращивают в Канаде, в Украине, а из европейских стран — в Чехии. Но столь существенные подробности на этикетках продукта, к тому же еще и экономкласса, вы не встретите.

На интернет-страницах основных торговых сетей выставлены стеклянные баночки с крепкой и французской горчицей емкостью 140-200 граммов по цене 1,29-1,79 евро за штуку. Для сравнения, в 2022 году аналогичная продукция стоила вдвое дешевле.

В качестве страны происхождения указана Латвия. Оно и понятно, ведь международный концерн, который приобрел основные пищевые предприятия в странах Балтии, выпускающих овощные консервы, соусы, маринады и варенье, перевел производство подобных приправ из Литвы на свой завод в окрестностях Риги. Но здесь занимаются лишь расфасовкой импортного сырья, так как в стране в промышленных масштабах горчицу не выращивают.

Однако редко кто из производителей указывает не только страну, где было закуплено сырье, но и его вид. Обычно на этикетке обозначена лишь степень остроты горчицы: острая, средней остроты или неострая. Между тем существуют два вида горчицы — зерновая и порошковая.

Первую изготавливают из цельных измельченных зерен, вторую — из горчичного порошка. Его получают из жмыха, остающегося после отжима масла из зерен. При этом порошковая горчица чаще всего бывает острой до слез, в то время как качественная зерновая вызывает у гурманов лишь слезы радости. Распознать все эти разновидности можно только по косвенным признакам.

Читаем состав

В состав качественной горчицы обязательно должны входить горчичное зерно или семена, а не горчичный порошок, а также винный или спиртовой уксус вместо уксусной кислоты или столового уксуса. Натуральный продукт не должен содержать растительное масло, консерванты, антиоксиданты, красители, подсластители, стабилизаторы, ароматизаторы и отдушки. Но, обойдя магазины основных торговых сетей, наш корреспондент такой горчицы не нашел, вне зависимости от ее цены.

Еще в 1857 году один из европейских авторов с сожалением писал, что даже горчица не избежала подделки, хотя и состоит далеко не из драгоценных компонентов.

«Для бедных и невежественных людей горчицу делают не из горчицы, а из рапса с пшеничной мукой и генцианы. Микроскоп и йод легко обнаруживают эту фальсификацию», – писал исследователь. Сегодня читать этикетки с горчицей стоит с еще большим вниманием, поскольку помимо ключевых ингредиентов там найдется и немало других добавок, не всегда полезных для здоровья.

Так, несколько лет назад инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы обнаружили во «Французском горчичном соусе», произведенном украинским предприятием «Чумак», а также в другой продукции предприятия — майонезах «Провансальский» и «Аппетитный» — антиоксидант Е386 (этилендиаминтетраацетат динатрия). Его используют в качестве консерванта для увеличения срока годности продукта.

В странах Евросоюза, в отличие от Украины, его запрещено добавлять в продукты питания, так как он может вызвать раздражение дыхательных путей и органов пищеварения, в особенности у детей. Товар с запрещенной добавкой пришлось срочно изымать из магазинов.

Однако в составе горчицы могут быть и разрешенные, но не вполне безопасные компоненты. Покупая приправу, обратите внимание, насколько далеко в списке находится сахар. Лучше всего, если он на 4-й или даже более далекой позиции.

Помните, что избыток сахарозы в рационе значительно увеличивает риск ожирения, кариеса и хронических болезней: сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Поэтому там, где можно отказаться от сахарных добавок без ущерба вкусу, — отказывайтесь.

Стоит избегать горчицы, «нафаршированной» некоторыми консервантами, — например, широко используемым пиросульфитом натрия (Е223). Это вещество иногда может вызывать сенную лихорадку, сильные приступы астмы, хроническую крапивницу и воспаление кожи, а также головную боль или раздражение органов пищеварительной системы.

Популярным регулятором кислотности в этой приправе бывает лимонная кислота. Ее, правда, считают безобидной для здоровья, однако, если употреблять ее в слишком больших количествах, это может негативно повлиять на усвоение ценных минералов (особенно кальция), а также на увеличение риска кариеса или усиление ряда других проблем, связанных, например, с герпесом.

Горчицу желательно покупать в прозрачной стеклянной банке, а не в пластмассовой и не в тюбике. В прозрачной стеклянной банке видны консистенция и цвет горчицы. Если горчица покрыта темной корочкой или на поверхности образовались пузырьки и масляные капли — значит, продукт испорчен.

По собственному рецепту

Если вы не испытываете особого доверия к магазинной горчице, ее можно без труда приготовить в домашних условиях. Для этого понадобится 20 г зерен горчицы (белой и черной), которые — в зависимости от ваших предпочтений — можно мелко измельчить или оставить целыми. Зерна продаются как в специализированных магазинах на рижском Центральном рынке, так и в интернет-магазинах. Достаточно ввести нужный запрос в поисковике.

Семена заливают 50 мл кипятка, смешанного с 250 мл винного или яблочного уксуса и 50 мл меда (мед — вкусовая добавка). Эту смесь оставляют на несколько часов, а когда горчица впитает всю жидкость, измельчают массу блендером, заправляют солью и перцем по вкусу. Если она слишком густая, доливают немного кипяченой воды. Перекладывают в банку. Горчица хранится в течение года. Лучшее место для нее — конечно, холодильник. И не забывайте плотно закрывать крышку, иначе приправа потеряет вкус и запах.

Александр ФЕДОТОВ

фОТО агентства ЛЕТА

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия
Важно

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия

Карлис Даукштс: Очень опасные манёвры, Третья мировая может начаться не в Украине, а…
Важно

Карлис Даукштс: Очень опасные манёвры, Третья мировая может начаться не в Украине, а…

Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис
Важно

Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Курорт в огне: армия, дроны и .. застрявшие туристы!

Всюду жизнь 11:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

Читать
Загрузка

“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

История и культура 11:06

История и культура 0 комментариев

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

Читать

ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

Мир 10:50

Мир 0 комментариев

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Читать

Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

Мир 10:43

Мир 0 комментариев

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Читать

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

Новости Латвии 10:38

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Читать

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

Юридическая консультация 10:34

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

Читать

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 0 комментариев

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Читать