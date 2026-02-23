Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Ночь на взлётной полосе: пассажиры застряли в самолёте в Мюнхене — водители автобусов уже «спали»!

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 09:19

Всюду жизнь 0 комментариев

Вечером рейс авиакомпании Lufthansa должен был спокойно вылететь из Аэропорт Мюнхена в Копенгаген. Пассажиры заняли места, багаж был загружен, всё готово к старту.

Но вылета не случилось.

Рейс отменили уже после посадки. А дальше началось самое неожиданное: людей… просто не смогли вернуть в терминал.

По данным немецкой прессы, к этому времени ночной режим работы аэропорта уже вступил в силу. Автобусы, которые перевозят пассажиров от самолёта к зданию, больше не курсировали. Водители закончили смену и разошлись по домам.

В итоге 123 человека остались на борту Airbus на всю ночь.

Без отеля. Без возможности выйти. В обычных креслах короткомагистрального лайнера.

Некоторые пассажиры сообщали, что им пришлось спать прямо в сидячем положении. Лишь утром, когда работа аэропорта возобновилась, людей наконец вывели в терминал и начали пересаживать на другие рейсы.

Иногда путешествие запоминается не видом из иллюминатора.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы
Эксклюзив

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы

Карлис Даукштс: Очень опасные манёвры, Третья мировая может начаться не в Украине, а…
Важно

Карлис Даукштс: Очень опасные манёвры, Третья мировая может начаться не в Украине, а…

Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины
Важно

Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Курорт в огне: армия, дроны и .. застрявшие туристы!

Всюду жизнь 11:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

Читать
Загрузка

“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

История и культура 11:06

История и культура 0 комментариев

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

Читать

ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

Мир 10:50

Мир 0 комментариев

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Читать

Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

Мир 10:43

Мир 0 комментариев

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Читать

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

Новости Латвии 10:38

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Читать

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

Юридическая консультация 10:34

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

Читать

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 0 комментариев

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Читать