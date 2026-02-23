Ночь на взлётной полосе: пассажиры застряли в самолёте в Мюнхене — водители автобусов уже «спали»!

Но вылета не случилось.

Рейс отменили уже после посадки. А дальше началось самое неожиданное: людей… просто не смогли вернуть в терминал.

По данным немецкой прессы, к этому времени ночной режим работы аэропорта уже вступил в силу. Автобусы, которые перевозят пассажиров от самолёта к зданию, больше не курсировали. Водители закончили смену и разошлись по домам.

В итоге 123 человека остались на борту Airbus на всю ночь.

Без отеля. Без возможности выйти. В обычных креслах короткомагистрального лайнера.

Некоторые пассажиры сообщали, что им пришлось спать прямо в сидячем положении. Лишь утром, когда работа аэропорта возобновилась, людей наконец вывели в терминал и начали пересаживать на другие рейсы.

Иногда путешествие запоминается не видом из иллюминатора.





