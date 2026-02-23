Новый мэр Нью-Йорка взял лопату и… устроил интернет-взрыв!

Но интернет взорвался не из-за погоды, а из-за условий регистрации. Всё началось с объявления, что желающим заработать около 19 долларов в час за уборку снега нужно… чуть ли не собрать портфель документов.
Требуется:
• две фотографии паспортного формата,
• две оригинальные бумаги, удостоверяющие личность (и копии),
• карта социального страхования США.
Пользователи соцсетей и комментаторы отмечали, что такие требования выглядят странно: в Нью-Йорке многие могут голосовать, не предъявляя вообще документов, а вот чтобы просто взять лопату и заработать немного денег — нужны целых пять документов.
«Паспорт + соцстраховка, чтобы убрать снег? Не поверишь…» — писали в сети.
В мэрии пояснили, что строгие правила — это юридическая необходимость для официального трудоустройства и выплаты зарплаты, но онлайн-критика всё равно не утихает.
По данным синоптиков и американских СМИ, в Нью-Йорке и пригородах за 22–23 февраля выпало до 40–60 сантиметров. Мощный шторм сопровождался сильнымм ветром.
Город буквально засыпало. А мэр от временных помощников требует сначала документы!