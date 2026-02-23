Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Новый мэр Нью-Йорка взял лопату и… устроил интернет-взрыв!

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 10:17

Всюду жизнь 0 комментариев

В Соединённых Штатах бурно обсуждают, как Зохран Мамдани, мэр Нью‑Йорк, запустил экстренную программу по найму людей для уборки снега прямо на улицах города.

Но интернет взорвался не из-за погоды, а из-за условий регистрации. Всё началось с объявления, что желающим заработать около 19 долларов в час за уборку снега нужно… чуть ли не собрать портфель документов.

Требуется:
•  две фотографии паспортного формата,
• две оригинальные бумаги, удостоверяющие личность (и копии),
• карта социального страхования США.

Пользователи соцсетей и комментаторы отмечали, что такие требования выглядят странно: в Нью-Йорке многие могут голосовать, не предъявляя вообще документов, а вот чтобы просто взять лопату и заработать немного денег — нужны целых пять документов.

«Паспорт + соцстраховка, чтобы убрать снег? Не поверишь…» — писали в сети.

В мэрии пояснили, что строгие правила — это юридическая необходимость для официального трудоустройства и выплаты зарплаты, но онлайн-критика всё равно не утихает.

По данным синоптиков и американских СМИ, в Нью-Йорке и пригородах за 22–23 февраля выпало до  40–60 сантиметров. Мощный шторм сопровождался сильнымм ветром. 

Город буквально засыпало. А мэр от временных помощников требует сначала документы! 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Карлис Даукштс: Очень опасные манёвры, Третья мировая может начаться не в Украине, а…
Важно

Карлис Даукштс: Очень опасные манёвры, Третья мировая может начаться не в Украине, а…

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы
Эксклюзив

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия
Важно

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Курорт в огне: армия, дроны и .. застрявшие туристы!

Всюду жизнь 11:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

Читать
Загрузка

“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

История и культура 11:06

История и культура 0 комментариев

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

Читать

ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

Мир 10:50

Мир 0 комментариев

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Читать

Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

Мир 10:43

Мир 0 комментариев

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Читать

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

Новости Латвии 10:38

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Читать

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

Юридическая консультация 10:34

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

Читать

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 0 комментариев

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Читать