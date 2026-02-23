Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Для уникальных специалистов исключение? Учреждения просят у СГБ разрешений на работу граждан РФ и Белоруссии

© LETA 23 февраля, 2026 13:24

Новости Латвии 0 комментариев

Девять учреждений и одна компания обратились в Службу госбезопасности (СГБ, VDD) с просьбой в порядке исключения разрешить гражданам России и Белоруссии доступ к важной информации и оборудованию объектов критической инфраструктуры. Точное число таких лиц не раскрывается, однако пока ни одному из них разрешение не выдано — часть заявок ещё рассматривается.

В СГБ пояснили, что для получения разрешения руководство объекта должно доказать невозможность замены конкретного специалиста и обосновать необходимость сохранения ему доступа. Также проводится углублённая проверка рисков безопасности.

По Закону о национальной безопасности гражданам России и Белоруссии запрещён доступ к значимой информации и технологиям критической инфраструктуры, и ответственность за соблюдение этого запрета несут руководители объектов. Исключения возможны только в крайнем случае — например, при наличии у специалиста уникальных знаний, без которых невозможно обеспечить работу объекта. Дефицит кадров или дополнительные расходы не считаются достаточным основанием.

При этом именно владельцы и руководители инфраструктуры определяют, какие данные и оборудование подпадают под ограничения. Закон не предписывает конкретных мер, позволяя самостоятельно выбирать способы соблюдения требований — от перевода сотрудника и ограничения доступа до расторжения трудового договора.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста
Важно

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста (3)

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии
Важно

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии (2)

Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?
Важно

Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

Важно 18:35

Важно 0 комментариев

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

Читать

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

Выбор редакции 18:17

Выбор редакции 0 комментариев

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Читать

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Животные 18:13

Животные 0 комментариев

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Читать

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Новости Латвии 18:12

Новости Латвии 0 комментариев

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Читать

Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм

Наука 17:46

Наука 0 комментариев

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

Читать

Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

В январе Латвию накрыли самые сильные за последние годы морозы, поэтому домохозяйствам, отапливающимся гранулами, пришлось расходовать больше топлива, чем обычно.

В январе Латвию накрыли самые сильные за последние годы морозы, поэтому домохозяйствам, отапливающимся гранулами, пришлось расходовать больше топлива, чем обычно.

Читать