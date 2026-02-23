Для уникальных специалистов исключение? Учреждения просят у СГБ разрешений на работу граждан РФ и Белоруссии

В СГБ пояснили, что для получения разрешения руководство объекта должно доказать невозможность замены конкретного специалиста и обосновать необходимость сохранения ему доступа. Также проводится углублённая проверка рисков безопасности.

По Закону о национальной безопасности гражданам России и Белоруссии запрещён доступ к значимой информации и технологиям критической инфраструктуры, и ответственность за соблюдение этого запрета несут руководители объектов. Исключения возможны только в крайнем случае — например, при наличии у специалиста уникальных знаний, без которых невозможно обеспечить работу объекта. Дефицит кадров или дополнительные расходы не считаются достаточным основанием.

При этом именно владельцы и руководители инфраструктуры определяют, какие данные и оборудование подпадают под ограничения. Закон не предписывает конкретных мер, позволяя самостоятельно выбирать способы соблюдения требований — от перевода сотрудника и ограничения доступа до расторжения трудового договора.