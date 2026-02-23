Карлис Даукштс: Очень опасные манёвры, Третья мировая может начаться не в Украине, а…

"Они фактически проходят параллельно с учениями, проводимыми Соединенными Штатами», — отмечает Даукштс. Хотя силы русских и китайцев в этом регионе несопоставимы с американскими, Даукштс отмечает, что само их участие является очень серьезным источником напряженности.

«Совместные учения морских сил Исламской Республики Иран и России состоятся завтра в Персидском заливе и северной части Индийского океана, - сообщает информационное агентство ISNA со ссылкой на представителя маневров по связям с прессой контр-адмирала Хасана Магсудлу. - Цель учений — укрепить морскую безопасность и углубить отношения между военно-морскими силами двух стран». Сколько продлятся маневры, не сообщается.