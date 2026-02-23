Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Британка стала богаче Илона Маска в сто тысяч раз. Но есть нюанс

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 09:22

Всюду жизнь 0 комментариев

Фото LETA.

В Великобритании 29-летняя Софи Дауни из Ноттингема стала обладателем немыслимого состояния — 63 квадриллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star, напоминая, что квадриллион — это единица с 15 нулями или тысяча триллионов. Однако, как отмечает издание, «есть нюанс».

Сногсшибательное «состояние» британки исчисляется не наличными, а бонусными баллами на карте местной кофейни 200 Degrees Coffee, которую Дауни получила на прошедшее Рождество. 

Впервые воспользовавшись картой 12 февраля, девушка думала, что на ней десять фунтов, однако, когда кассир отсканировал ее, он был явно шокирован. «Кассир был очень растерян. У него было такое выражение лица, будто он спросил: „Что?“. На кассе появилась огромная сумма и он сказал: „Я никогда раньше такого не видел, но вы можете оставить это себе“», — рассказала Дауни, добавив, что сама заметила сумму баланса бонусной карты, только когда получила чек.

«Я подумал: „Неужели? Это же просто безумие!“» — вспоминает она. Спустя пять дней британка снова пришла в ту же кофейню и снова воспользовалась бонусной картой, с удивлением обнаружив, что на ней по-прежнему десятки квадриллионов фунтов. «Я могла бы зайти и забрать с полок весь товар, но не хочу издеваться», — сказала Дауни, добавив, что предпочла бы получить от кофейни обычную бонусную карту.

Издание отмечает, что, будь деньги со счета бонусной карты настоящими, они сделали бы Дауни самым богатым жителем планеты, чье состояние в 100 тысяч раз превышало бы активы Илона Маска и в 670 раз — совокупный объем мировой экономики.

В начале февраля журнал Forbes, ссылаясь на результаты собственных подсчетов, сообщил, что состояние богатейшего человека планеты — Илона Маска — побило очередной рекорд, достигнув отметки в 852 миллиарда долларов.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия
Важно

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы
Эксклюзив

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы

Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины
Важно

Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

История и культура 11:06

История и культура 0 комментариев

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

Читать
Загрузка

ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

Мир 10:50

Мир 0 комментариев

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Читать

Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

Мир 10:43

Мир 0 комментариев

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Читать

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

Новости Латвии 10:38

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Читать

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

Юридическая консультация 10:34

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

Читать

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 0 комментариев

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Читать

Длинные розовые волосы: в розыск объявлена пропавшая девушка (ФОТО)

Важно 10:22

Важно 0 комментариев

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Даниэлу Бивайне, 2009 года рождения.

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Даниэлу Бивайне, 2009 года рождения.

Читать