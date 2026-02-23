Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нужда и долги заставили? Следователь СГД решился на хищение дорогих часов

23 февраля, 2026

KNAB

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в Прокуратуру по расследованию преступлений в службе государственных учреждений уголовное дело о том, что следователь Службы государственных доходов (VID), предположительно, незаконно завладела имуществом на несколько тысяч евро из трёх находившихся у неё в производстве уголовных процессов, а затем совместно с частным лицом легализовала эти средства, сообщили в бюро.

Собранные KNAB доказательства указывают на то, что частное лицо, вероятно, подстрекало следователя незаконно изъять из материалов дела вещественное доказательство — наручные часы Rolex. Из двух других уголовных процессов были изъяты денежные средства на несколько сотен евро.

Следствие установило, что должностное лицо злоупотребило служебным положением из корыстных побуждений и незаконно распорядилось имуществом, полученным в ходе расследования трёх уголовных дел.

Незаконно полученные часы чиновница заложила в ломбарде, получив за них 7000 евро наличными. Эти деньги она вместе с частным лицом легализовала, используя счета третьих лиц и переведя часть средств на свой расчётный счёт в зарубежном банке. По имеющейся у KNAB информации, полученные средства были использованы на личные нужды, в том числе на повседневные расходы и погашение долгов.

По итогам досудебного расследования KNAB предложил прокуратуре начать уголовное преследование в отношении госслужащей за злоупотребление служебным положением из корыстных побуждений, незаконные действия с материалами уголовного процесса и легализацию преступных доходов группой лиц по предварительному сговору.

Частному лицу инкриминируется подстрекательство к совершению указанных преступлений.

Эти преступления были раскрыты KNAB в сотрудничестве с VID.

Кроме того, в бюро сообщили, что с прошлого года, когда KNAB приняло на себя функции расследования Управления внутренней безопасности VID, в прокуратуру в общей сложности передано семь уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица VID.

По информации KNAB, большинство дел, связанных с попытками иностранных граждан дать взятки сотрудникам VID, уже завершились признанием вины и назначением штрафов на несколько тысяч евро.
 
 
 

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии
«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю
Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

Стал случайным героем: имантчанин отбил бабушку у грабителей
Стал случайным героем: имантчанин отбил бабушку у грабителей

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

