Нужда и долги заставили? Следователь СГД решился на хищение дорогих часов

Собранные KNAB доказательства указывают на то, что частное лицо, вероятно, подстрекало следователя незаконно изъять из материалов дела вещественное доказательство — наручные часы Rolex. Из двух других уголовных процессов были изъяты денежные средства на несколько сотен евро.

Следствие установило, что должностное лицо злоупотребило служебным положением из корыстных побуждений и незаконно распорядилось имуществом, полученным в ходе расследования трёх уголовных дел.

Незаконно полученные часы чиновница заложила в ломбарде, получив за них 7000 евро наличными. Эти деньги она вместе с частным лицом легализовала, используя счета третьих лиц и переведя часть средств на свой расчётный счёт в зарубежном банке. По имеющейся у KNAB информации, полученные средства были использованы на личные нужды, в том числе на повседневные расходы и погашение долгов.

По итогам досудебного расследования KNAB предложил прокуратуре начать уголовное преследование в отношении госслужащей за злоупотребление служебным положением из корыстных побуждений, незаконные действия с материалами уголовного процесса и легализацию преступных доходов группой лиц по предварительному сговору.

Частному лицу инкриминируется подстрекательство к совершению указанных преступлений.

Эти преступления были раскрыты KNAB в сотрудничестве с VID.

Кроме того, в бюро сообщили, что с прошлого года, когда KNAB приняло на себя функции расследования Управления внутренней безопасности VID, в прокуратуру в общей сложности передано семь уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица VID.

По информации KNAB, большинство дел, связанных с попытками иностранных граждан дать взятки сотрудникам VID, уже завершились признанием вины и назначением штрафов на несколько тысяч евро.





