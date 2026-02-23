Пасмурно, но с проблеском надежды: прогноз погоды на вторник

Под влиянием циклона ночью небо будет преимущественно затянуто облаками. В центральных и восточных районах продолжится снегопад, местами на востоке пройдет сильный снег, локально на юге страны также ожидается мокрый снег и небольшая оттепель. Дороги будут скользкими, временами во время снегопада существенно ухудшится видимость.

Ночью будет дуть восточный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, воздух остынет до -1...-5 градусов.

В столице также будет облачно и временами ожидается снег. Будет дуть слабый ветер, столбики термометров будут держаться в пределах -1...-2 градусов.

Днем ожидается пасмурная погода, местами с прояснениями. В восточных районах продолжится снегопад. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +1...-3 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, но без осадков. Сохранится слабый ветер, температура воздуха составит -1...-2 градуса.

