Сырная драка в Париже: фермеры пустили в ход.. доски для рокфора

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 16:32

Всюду жизнь 0 комментариев

Главная сельскохозяйственная выставка Франции — Salon International de l’Agriculture — вечером 23 февраля превратилась в настоящую арену.

Место действия — Париж, Porte de Versailles, павильон №4.
Время — около 18:30.
Началось всё у стенда с нугой.

По данным полиции, конфликт вспыхнул после плевка в сторону экспонента. Словесная перепалка быстро переросла в кулаки. В драке участвовали десятки человек — посетители и фермеры.

А дальше началось то, что уже окрестили «fromage affray».

Фермеры схватили тяжёлые доски с сырами и начали размахивать ими как дубинками. На видео видно, как в воздухе мелькают сырные платформы, а один из участников демонстративно поднимает нож для нарезки нуги.

 

Вмешались полиция и жандармерия.
Итог — 15 задержанных.
Лёгкие травмы получили полицейский и жандарм.

Официальный мотив — «не установлен».

Но атмосфера на салоне в этом году напряжённая. Часть аграриев открыто выражает недовольство политикой властей. Президент Эммануэль Макрон открывал выставку под усиленной охраной — на фоне протестов и бойкотов.

В обычные годы Salon d’Agriculture — это витрина французского фермерства: 4 000 животных, лучшие продукты, 600 000 посетителей.

В этом — ещё и тяжёлые аргументы из дуба.

Сыр, как выяснилось, может быть не только деликатесом.
 
 
 
 
 
 

 

