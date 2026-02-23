Сырная драка в Париже: фермеры пустили в ход.. доски для рокфора

Место действия — Париж, Porte de Versailles, павильон №4.

Время — около 18:30.

Началось всё у стенда с нугой.

По данным полиции, конфликт вспыхнул после плевка в сторону экспонента. Словесная перепалка быстро переросла в кулаки. В драке участвовали десятки человек — посетители и фермеры.

А дальше началось то, что уже окрестили «fromage affray».

Фермеры схватили тяжёлые доски с сырами и начали размахивать ими как дубинками. На видео видно, как в воздухе мелькают сырные платформы, а один из участников демонстративно поднимает нож для нарезки нуги.

#SIA : une bagarre générale a éclaté au Salon international de l’Agriculture. 15 personnes ont été interpellées, indique une source policière. Selon les informations d’@Europe1, l’altercation a éclaté après un crachat sur un stand de nougat. pic.twitter.com/xrhFO07nbk — Jean-Baptiste Marty (@jbaptistemarty) February 22, 2026

Вмешались полиция и жандармерия.

Итог — 15 задержанных.

Лёгкие травмы получили полицейский и жандарм.

Официальный мотив — «не установлен».

Но атмосфера на салоне в этом году напряжённая. Часть аграриев открыто выражает недовольство политикой властей. Президент Эммануэль Макрон открывал выставку под усиленной охраной — на фоне протестов и бойкотов.

В обычные годы Salon d’Agriculture — это витрина французского фермерства: 4 000 животных, лучшие продукты, 600 000 посетителей.

В этом — ещё и тяжёлые аргументы из дуба.

Сыр, как выяснилось, может быть не только деликатесом.















