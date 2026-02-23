Стал случайным героем: имантчанин отбил бабушку у грабителей

Несмотря на сильную боль в спине, мужчина бросился в погоню за преступником, но тот успел скрыться в тёмном дворе за домом по улице Клейсту, 18. Полиция официально инцидент пока не комментирует, однако очевидец подробно рассказал о случившемся в соцсетях.

«Может, пора подумать о средствах самообороны для наших бабушек и дедушек? Перцовый баллончик, электрошокер или хотя бы револьвер?», — риторически спрашивает автор, подчёркивая, что район давно нуждается в нормальном освещении, камерах и регулярном патрулировании по вечерам.

В комментариях отметили, что подобные ситуация стали наблюдать и в других районах города.

Автор публикации отметил, что воры напали на пожилую женщину на парковке, недалеко от школы. При этом рядом нет ни одной камеры видеонаблюдения.