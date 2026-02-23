В Риге с большим концертом выступит итальянский гитарный квартет «40 Fingers»

Группа «40 Fingers» состоит из четырех талантливых итальянских музыкантов: Маттео Бренчи, Эмануэле Графитти, Энрико Мария Миланези и Андреа Виттори. Музыканты переиграли мировые рок- и поп-хиты, а также произведения к фильмам и сериалам, снимая и выкладывая всё в интернет. На сегодняшний день группа собрала более 100 миллионов просмотров на YouTube.

Новые интерпретации и ремиксы квартета «40 Fingers» были хорошо приняты не только публикой, но и коллегами-музыкантами. Музыканты легендарной британской рок-группы «Queen» были настолько впечатлены версией классического хита «Bohemian Rhapsody» в исполнении «40 Fingers», что выложили ее на официальном сайте «Queen».

Феноменальный успех гитаристов «40 Fingers» не остался незамеченным самыми известными звездами итальянской и мировой музыки. Работать с ними выразили желание всемирно известный оперный солист Андреа Бочелли, американская певица Тори Келли и бывший музыкант британской группы «The Police» Энди Саммерс, с которым «40 Fingers» исполнили классический хит «Bring On The Night».

Все гитаристы квартета «40 Fingers» обладают богатым музыкальным опытом и разносторонним музыкальным прошлым. Четыре музыканта вместе исследуют новые звуковые вселенные, предлагая широкий репертуар, варьирующийся от рок- и поп-интерпретаций для четырех гитар до собственных оригинальных композиций. Общая страсть музыкантов к миру кино и телесериалов, а также их партитурам побудила квартет попробовать свои силы в создании оригинальных аранжировок известных кинотем, включая композиции композитора Джона Уильямса для фильмов Джорджа Лукаса «Звездные войны» и «Последний из могикан».

«40 Fingers» выступят в Риге в рамках своего международного концертного тура. На сцене арены «Xiaomi» музыканты исполнят свои лучшие работы. Билеты на концерт доступны во всех кассах «Biļešu Serviss».