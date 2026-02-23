Бывший министр государственного управления Эстонии (2018–2019), а ныне глава Европейской конфедерации шашек и Эстонского союза шашек, поделился в соцсетях историей, произошедшей во время его визита в латвийскую столицу.

Он остановился в гостинице Rīdzene и, чтобы успеть на встречу, вызвал такси через приложение Bolt. Стоя у входа и проверяя в телефоне, где находится машина, Мягги неожиданно привлёк внимание охраны.

Из чёрного автомобиля вышел крепкий мужчина с гарнитурой в ухе и потребовал объяснить, что он делает и не ведёт ли съёмку. По словам Мягги, ситуация выглядела так, будто его готовы задержать лишь за то, что он искал номер такси.

Он спокойно ответил, что просто ждёт Bolt, и добавил: «Я бывший министр Эстонии». После этих слов, как отметил Мягги, тон охранника резко изменился — тот смутился и извинился.

«Жизнь прекрасна», — с иронией подытожил он.