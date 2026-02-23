Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«С этого момента началась операция по уничтожению Яниса»: адвокат семьи Тиммы готовится к суду

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 14:02

LETA

Адвокат Маргарита Гаврилова прояснила, как Анна Седокова обрабатывала молодого баскетболиста Яниса Тимму. Правозащитница, как известно, представляет сторону семьи Яниса, пишет StarHit.

В соцсети юрист по семейному праву Маргарита Гаврилова выложила неопровержимые доказательства того, что Анна Седокова «обрабатывала» Яниса Тимму постепенно.

«Все началось на открытии бара Седоковой на Саввинской набережной в Москве — в подарок Янису полагался свитшот», — поделилась Гаврилова публикацией. Баскетболиста попросили на клочке бумаги написать свою страницу в соцсети.

 
 
 
 
 
 Затем на этой же бумажке Седокова дала распоряжения своей команде. Певица распорядилась написать парню Janis Timma и спросить, куда прислать курьера и отправить свитшот. Юрист подчеркивает, что Янис получил подарок и быстро отреагировал на него. Баскетболист опубликовал сторис в этом свитшоте под песню «Шантарам» и поставил отметку аккаунта Седоковой.

 «С этого момента началась операцию по опустошению и уничтожению Яниса», — с горечью заявляет юрист. Маргарита Гаврилова, которая в суде представляет интересы семьи покойного, уверена в хладнокровии вдовы баскетболиста. Продуманная схема знакомства со свитшотом еще раз подтверждает, что Тимма действовал против своей воли, когда женился на певице.

Напомним, что после трагической смерти 32-летнего баскетболиста его семья подала в суд и потребовала вернуть 60 миллионов рублей. Это половина суммы от совместной квартиры пары, которая была продана ранее. Родственники Тиммы обвиняют Седокову в том, что она разрушила карьеру спортсмена и оставила его без денег. Первое судебное заседание по этому поводу состоится совсем скоро — 2 марта.

«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО)
«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО) (2)

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю
Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии
«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии (2)

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Бойкот Паралимпийских игр: команда Латвии пропустит церемонию открытия

В знак солидарности с Украиной и в ответ на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и Международной федерации лыжного спорта разрешить десяти спортсменам из стран-агрессоров участвовать в зимних Паралимпийских играх-2026, было принято решение не участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Милане-Кортине ни в каком формате, сообщает Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК).

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

