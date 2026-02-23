«С этого момента началась операция по уничтожению Яниса»: адвокат семьи Тиммы готовится к суду

В соцсети юрист по семейному праву Маргарита Гаврилова выложила неопровержимые доказательства того, что Анна Седокова «обрабатывала» Яниса Тимму постепенно.

«Все началось на открытии бара Седоковой на Саввинской набережной в Москве — в подарок Янису полагался свитшот», — поделилась Гаврилова публикацией. Баскетболиста попросили на клочке бумаги написать свою страницу в соцсети.

Затем на этой же бумажке Седокова дала распоряжения своей команде. Певица распорядилась написать парню Janis Timma и спросить, куда прислать курьера и отправить свитшот. Юрист подчеркивает, что Янис получил подарок и быстро отреагировал на него. Баскетболист опубликовал сторис в этом свитшоте под песню «Шантарам» и поставил отметку аккаунта Седоковой.

«С этого момента началась операцию по опустошению и уничтожению Яниса», — с горечью заявляет юрист. Маргарита Гаврилова, которая в суде представляет интересы семьи покойного, уверена в хладнокровии вдовы баскетболиста. Продуманная схема знакомства со свитшотом еще раз подтверждает, что Тимма действовал против своей воли, когда женился на певице.

Напомним, что после трагической смерти 32-летнего баскетболиста его семья подала в суд и потребовала вернуть 60 миллионов рублей. Это половина суммы от совместной квартиры пары, которая была продана ранее. Родственники Тиммы обвиняют Седокову в том, что она разрушила карьеру спортсмена и оставила его без денег. Первое судебное заседание по этому поводу состоится совсем скоро — 2 марта.