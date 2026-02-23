Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«У нас бесплатная медицина»: премьер Гренландии отказался от госпитального судна Трампа

© Deutsche Welle 23 февраля, 2026 15:09

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался от госпитального судна, прибытие которого ранее в воскресенье, 22 февраля, анонсировал президент США Дональд Трамп.

"Мы говорим: "Нет, спасибо". Идея президента Трампа отправить сюда, в Гренландию, американское госпитальное судно принята к сведению. Но у нас государственная система здравоохранения с бесплатным лечением для граждан. Это осознанный выбор. И фундаментальная часть нашего общества. В США все не так, там поход к врачу стоит денег", - написал Нильсен на своей странице в соцсети Facebook.

Премьер также отметил, что Гренландия "всегда открыта для диалога и сотрудничества". "В том числе и с США. Но лучше поговорить с нами, а не делать более-менее случайные высказывания в соцсетях", - отметил Нильсен.

Трамп: Больным в Гренландии не оказывают помощь

Нильсен опубликовал свой пост через несколько часов после того, как Трамп анонсировал прибытие к берегам острова "великолепного госпитального судна". По словам президента США, он работает над этой идеей вместе с "фантастическим губернатором Луизианы" Джеффом Лэндри, поскольку в Гренландии "много больных, которым не оказывается необходимая помощь". "Он (корабль - Ред.) уже в пути", - отметил Трамп в посте в соцсети Truth Social.

С начала второго президентского срока в январе 2025 года Трамп неоднократно говорил, что Гренландия "так или иначе" должна перейти под контроль США, поскольку этот остров играет ключевую роль в обеспечении безопасности Арктического региона, а также с точки зрения интересов национальной безопасности США.

Датские и другие европейские чиновники в ответ напоминали, что Гренландия, являющаяся автономной территорией Дании, уже защищена нормами коллективной обороны НАТО. Кроме того, американское военное присутствие на острове обеспечено по соглашению от 1951 года.

В январе Трамп пригрозил ввести таможенные пошлины против стран, которые отправили военных в Гренландию в рамках миссии Arctic Endurance ("Арктическая стойкость"), - Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Однако вскоре президент США отказался от эскалации конфликта - он заявил, что в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте был найден компромисс. Деталей о договоренностях участники обсуждения не привели.

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю
«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии
«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО)
Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Бойкот Паралимпийских игр: команда Латвии пропустит церемонию открытия

В знак солидарности с Украиной и в ответ на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и Международной федерации лыжного спорта разрешить десяти спортсменам из стран-агрессоров участвовать в зимних Паралимпийских играх-2026, было принято решение не участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Милане-Кортине ни в каком формате, сообщает Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК).

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

