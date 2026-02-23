Власти призывают почтить память жертв Украины минутой молчания

Как подчеркивают должностные лица, с 2014 года Россия пытается уничтожить Украину и лишить ее права на существование как независимого государства, а 24 февраля 2022 года агрессия переросла в жестокое полномасштабное вторжение, которое до сих пор разрушает жизни украинцев. Гибнут мирные жители, разрушаются города и села, но свободолюбивый украинский народ продолжает самоотверженно бороться за будущее своей страны.

Должностные лица отмечают, что эта война не только за территорию, но и за право народа жить в свободном и независимом государстве, за безопасность Европы и общее будущее. Латвия подтверждает непоколебимую поддержку Украине в ее борьбе за свободу, самоопределение и человеческое достоинство, а также выражает поддержку достижению справедливого и устойчивого мира.

Во время минуты молчания должностные лица призывают почтить также память латвийских добровольцев - Виталия Смирнова, Эдгара Платонова и Никиты Слядзевского, которые погибли в Украине, защищая ее свободу.