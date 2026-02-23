Битва за европейский бюджет: как добиваются средств для Латгалии, фермеров и реновации жилья
В Брюсселе начинается ключевой этап переговоров о новом многолетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы, а также о бюджете на 2027 год. От их итогов напрямую зависит Латвия — значительная часть государственных расходов финансируется именно за счёт европейских средств.
Одним из участников этого процесса стал депутат Европарламента Нил Ушаков.
Новая роль
В этом году Нил Ушаков назначен генеральным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год. Это первый случай, когда такую ответственность получил депутат от Латвии и стран Балтии.
Если ранее он курировал бюджет Европарламента, то теперь его работа охватывает весь бюджет Европейского союза.
Кроме того, Ушаков входит в рабочую группу фракции социалистов и демократов по новому многолетнему бюджету. Там он отвечает за направления:
- гражданская защита
- внутренняя безопасность
- транспортная инфраструктура
- энергетика
- цифровые проекты
- Главный вопрос — сможет ли это влияние быть использовано в интересах Латвии.
Основные цели
По словам Ушакова, его задачи:
- Добиться социально справедливого бюджета для всех жителей ЕС
- Обеспечить поддержку стран Центральной и Восточной Европы, особенно государств на восточной границе ЕС, включая Латвию
- Сейчас проходит начальный этап — формирование принципов бюджета. Весной утверждаются приоритеты, осенью — конкретные суммы.
Новый акцент — приграничные регионы
В проекте бюджетных принципов впервые отдельно выделены приграничные территории пяти стран:
- Латвия (включая Латгалию)
- Эстония
- Литва
- Финляндия
- Польша
Предлагается создать специальную финансовую программу поддержки для:
- самоуправлений
- бизнеса
- жителей приграничных регионов
Причина — экономические и социальные последствия войны.
Равные условия для фермеров
В документе также поднимается вопрос неравенства в сельском хозяйстве.
Сегодня фермеры Центральной и Восточной Европы получают примерно на 20% меньше субсидий, чем их западные коллеги.
Предлагается закрепить принцип равного финансирования.
Социальный фокус бюджета
Проект бюджета делает акцент на потребностях людей.
Жильё
Впервые жильё рассматривается как фундаментальное право, а не объект инвестиций.
ЕС предлагается:
- поддерживать доступное жильё
- финансировать не только строительство, но и реновацию
- Особое значение это имеет для Латвии, где обновление советского жилого фонда идёт медленно.
Медицина
Предлагается изменить подход:
финансировать не только инфраструктуру, но и самих медицинских работников.
Долгосрочные приоритеты
Работа над бюджетом на 2027 год также используется как база для будущего бюджета на 2028–2034 годы.
Среди ключевых инициатив:
- поддержка приграничных регионов
- равные условия для фермеров
- финансирование реновации жилья
Соответствующие поправки уже подготовлены совместно с депутатами из Литвы, Польши, Румынии и Финляндии.
Восточная граница — новый вызов
После Brexit ЕС создал фонд в 5 млрд евро для поддержки западных регионов, пострадавших от выхода Великобритании.
Теперь предлагается создать аналогичный инструмент для восточной границы ЕС — в том числе для Латгалии.
Поддержка сельского хозяйства
В декабре в Брюсселе прошло мероприятие в поддержку фермеров Центральной и Восточной Европы с участием:
- депутатов Европарламента
- представителей фермерских организаций
- министра земледелия Латвии
Главная цель — добиться равных условий финансирования в новом бюджете ЕС.
Новый бюджет Евросоюза станет одним из ключевых факторов развития регионов, сельского хозяйства и жилищной политики в ближайшие годы.
