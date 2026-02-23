Битва за европейский бюджет: как добиваются средств для Латгалии, фермеров и реновации жилья Реклама Редакция PRESS 23 февраля, 2026 14:23 Реклама

В Брюсселе начинается ключевой этап переговоров о новом многолетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы, а также о бюджете на 2027 год. От их итогов напрямую зависит Латвия — значительная часть государственных расходов финансируется именно за счёт европейских средств.

Одним из участников этого процесса стал депутат Европарламента Нил Ушаков.

Новая роль

В этом году Нил Ушаков назначен генеральным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год. Это первый случай, когда такую ответственность получил депутат от Латвии и стран Балтии.

Если ранее он курировал бюджет Европарламента, то теперь его работа охватывает весь бюджет Европейского союза.

Кроме того, Ушаков входит в рабочую группу фракции социалистов и демократов по новому многолетнему бюджету. Там он отвечает за направления:

гражданская защита

внутренняя безопасность

транспортная инфраструктура

энергетика

цифровые проекты

Главный вопрос — сможет ли это влияние быть использовано в интересах Латвии.

Основные цели

По словам Ушакова, его задачи:

Добиться социально справедливого бюджета для всех жителей ЕС

Обеспечить поддержку стран Центральной и Восточной Европы, особенно государств на восточной границе ЕС, включая Латвию

Сейчас проходит начальный этап — формирование принципов бюджета. Весной утверждаются приоритеты, осенью — конкретные суммы.

Новый акцент — приграничные регионы

В проекте бюджетных принципов впервые отдельно выделены приграничные территории пяти стран:

Латвия (включая Латгалию)

Эстония

Литва

Финляндия

Польша

Предлагается создать специальную финансовую программу поддержки для:

самоуправлений

бизнеса

жителей приграничных регионов

Причина — экономические и социальные последствия войны.

Равные условия для фермеров

В документе также поднимается вопрос неравенства в сельском хозяйстве.

Сегодня фермеры Центральной и Восточной Европы получают примерно на 20% меньше субсидий, чем их западные коллеги.

Предлагается закрепить принцип равного финансирования.

Социальный фокус бюджета

Проект бюджета делает акцент на потребностях людей.

Жильё

Впервые жильё рассматривается как фундаментальное право, а не объект инвестиций.

ЕС предлагается:

поддерживать доступное жильё

финансировать не только строительство, но и реновацию

Особое значение это имеет для Латвии, где обновление советского жилого фонда идёт медленно.

Медицина

Предлагается изменить подход:

финансировать не только инфраструктуру, но и самих медицинских работников.

Долгосрочные приоритеты

Работа над бюджетом на 2027 год также используется как база для будущего бюджета на 2028–2034 годы.

Среди ключевых инициатив:

поддержка приграничных регионов

равные условия для фермеров

финансирование реновации жилья

Соответствующие поправки уже подготовлены совместно с депутатами из Литвы, Польши, Румынии и Финляндии.

Восточная граница — новый вызов

После Brexit ЕС создал фонд в 5 млрд евро для поддержки западных регионов, пострадавших от выхода Великобритании.

Теперь предлагается создать аналогичный инструмент для восточной границы ЕС — в том числе для Латгалии.

Поддержка сельского хозяйства

В декабре в Брюсселе прошло мероприятие в поддержку фермеров Центральной и Восточной Европы с участием:

депутатов Европарламента

представителей фермерских организаций

министра земледелия Латвии

Главная цель — добиться равных условий финансирования в новом бюджете ЕС.

Новый бюджет Евросоюза станет одним из ключевых факторов развития регионов, сельского хозяйства и жилищной политики в ближайшие годы.

Рекламу оплачивает группа социалистов и демократов в Европейском парламенте.



