Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Битва за европейский бюджет: как добиваются средств для Латгалии, фермеров и реновации жилья

Реклама Редакция PRESS 23 февраля, 2026 14:23

Реклама

В Брюсселе начинается ключевой этап переговоров о новом многолетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы, а также о бюджете на 2027 год. От их итогов напрямую зависит Латвия — значительная часть государственных расходов финансируется именно за счёт европейских средств.

Одним из участников этого процесса стал депутат Европарламента Нил Ушаков.

Новая роль

В этом году Нил Ушаков назначен генеральным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год. Это первый случай, когда такую ответственность получил депутат от Латвии и стран Балтии.

Если ранее он курировал бюджет Европарламента, то теперь его работа охватывает весь бюджет Европейского союза.

Кроме того, Ушаков входит в рабочую группу фракции социалистов и демократов по новому многолетнему бюджету. Там он отвечает за направления:

  • гражданская защита
  •  внутренняя безопасность
  • транспортная инфраструктура
  • энергетика
  • цифровые проекты
  • Главный вопрос — сможет ли это влияние быть использовано в интересах Латвии.

 

Основные цели

По словам Ушакова, его задачи:

  • Добиться социально справедливого бюджета для всех жителей ЕС
  • Обеспечить поддержку стран Центральной и Восточной Европы, особенно государств на восточной границе ЕС, включая Латвию
  • Сейчас проходит начальный этап — формирование принципов бюджета. Весной утверждаются приоритеты, осенью — конкретные суммы.

 

Новый акцент — приграничные регионы

В проекте бюджетных принципов впервые отдельно выделены приграничные территории пяти стран:

  • Латвия (включая Латгалию)
  • Эстония
  • Литва
  • Финляндия
  • Польша

 

Предлагается создать специальную финансовую программу поддержки для:

  • самоуправлений
  • бизнеса
  • жителей приграничных регионов

 

Причина — экономические и социальные последствия войны.

Равные условия для фермеров

В документе также поднимается вопрос неравенства в сельском хозяйстве.

Сегодня фермеры Центральной и Восточной Европы получают примерно на 20% меньше субсидий, чем их западные коллеги.

Предлагается закрепить принцип равного финансирования.

Социальный фокус бюджета

Проект бюджета делает акцент на потребностях людей.

Жильё

Впервые жильё рассматривается как фундаментальное право, а не объект инвестиций.

ЕС предлагается:

  • поддерживать доступное жильё
  • финансировать не только строительство, но и реновацию
  • Особое значение это имеет для Латвии, где обновление советского жилого фонда идёт медленно.

 

Медицина

Предлагается изменить подход:

финансировать не только инфраструктуру, но и самих медицинских работников.

Долгосрочные приоритеты

Работа над бюджетом на 2027 год также используется как база для будущего бюджета на 2028–2034 годы.

Среди ключевых инициатив:

  • поддержка приграничных регионов
  • равные условия для фермеров
  • финансирование реновации жилья

 

Соответствующие поправки уже подготовлены совместно с депутатами из Литвы, Польши, Румынии и Финляндии.

Восточная граница — новый вызов

После Brexit ЕС создал фонд в 5 млрд евро для поддержки западных регионов, пострадавших от выхода Великобритании.

Теперь предлагается создать аналогичный инструмент для восточной границы ЕС — в том числе для Латгалии.

Поддержка сельского хозяйства

В декабре в Брюсселе прошло мероприятие в поддержку фермеров Центральной и Восточной Европы с участием:

  • депутатов Европарламента
  • представителей фермерских организаций
  • министра земледелия Латвии

 

Главная цель — добиться равных условий финансирования в новом бюджете ЕС.

Новый бюджет Евросоюза станет одним из ключевых факторов развития регионов, сельского хозяйства и жилищной политики в ближайшие годы.

Рекламу оплачивает группа социалистов и демократов в Европейском парламенте.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

Важно 18:35

Важно комментариев

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Важно 18:21

Важно комментариев

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

Читать

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

Выбор редакции 18:17

Выбор редакции комментариев

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Читать

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Животные 18:13

Животные комментариев

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Читать

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Новости Латвии 18:12

Новости Латвии комментариев

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Читать

Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм

Наука 17:46

Наука комментариев

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

Читать

Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?

Важно 17:46

Важно комментариев

В январе Латвию накрыли самые сильные за последние годы морозы, поэтому домохозяйствам, отапливающимся гранулами, пришлось расходовать больше топлива, чем обычно.

В январе Латвию накрыли самые сильные за последние годы морозы, поэтому домохозяйствам, отапливающимся гранулами, пришлось расходовать больше топлива, чем обычно.

Читать