Людей со льда спасли благодаря приложению 112: Козловскис хвастается

В ночь на воскресенье, после пятичасовой операции с участием ледокола «Varma» (Рижский порт), людей сняли с льдины в районе Плиенциемса, доставили на берег и передали медикам. Точное местоположение в темноте и в плохую погоду определили именно по геолокации из приложения.
Ledlauža “Varma” komanda izglābusi uz dreifējoša ledus gabala jūrā iepūstus cilvēkus.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 22, 2026
Vakar vakarā saņemta ziņa, ka pie Plieņciema jūrā iepūsts liels ledus gabals, uz kura atrodas divi cilvēki, kas bija devušies nūjot pa jūras ledu.
Cilvēku meklēšanā tika piesaistīts “LVR… pic.twitter.com/oEVvjLeCzp
Министр подчеркнул, что бесплатное приложение 112 от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вновь доказало свою эффективность — ранее при его помощи летом и осенью уже спасали заблудившихся в лесу людей.
Козловскис напомнил: пребывание на льду водоёмов крайне опасно и непредсказуемо, особенно в конце зимы, когда лёд тает.