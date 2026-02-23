Главное требование к претендентам — обеспечить непрерывное круглосуточное вещание на латышском языке (24 часа в сутки). Формат программы можно выбрать самостоятельно: информационный, информационно-музыкальный или чисто музыкальный.

Конкурс открыт для физических лиц и зарегистрированных в Латвии, ЕС или ЕЭЗ юридических лиц (без налоговых долгов свыше 150 евро и без процедур банкротства/неплатёжеспособности).

Заявки принимаются до 9 апреля 2026 года до 10:00. Решение планируется принять не позднее 9 июля 2026 года.

Напомним, что лицензия LR4 была аннулирована с 1 января 2026 года, последняя трансляция прошла 31 декабря 2025 года. В рамках реорганизации общественного СМИ (LSM) русскоязычный формат LR4 в линейном вещании прекращается.