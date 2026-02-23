Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

«В первых организованных VNĪ ценовых опросах можно приобрести автомобиль BMW X3 и Ford Focus, нож для писем Fabergé, серебряный орден Союза офицеров Чехословакии, а также различные ювелирные изделия — зажим для галстука, комплект украшений, браслет Mozi и серьги Tiffany. Ознакомиться с объявлениями об аукционах движимого имущества (в том числе имущества, перешедшего государству), описанием предметов и подать заявку на участие можно на сайте vni.lv в разделе объявлений, выбрав в категории «Продаёт» вид имущества — движимое имущество. Новые ценовые опросы по продаже имущества, перешедшего государству, будут проводиться регулярно, и участвовать в них может любой желающий».

«Одной из главных целей при передаче нам функций по работе с имуществом, перешедшим государству, является ускорение и повышение эффективности процессов. Мы рады, что за сравнительно короткое время смогли не только принять новую функцию, но и начать отчуждение такого имущества. На созданной VNĪ платформе объявлений уже ранее можно было ознакомиться с предложениями различных учреждений, что обеспечивало широкий круг заинтересованных лиц и предметов, выставленных на торги. Мы понимаем, что при реализации новой функции не всё переданное имущество будет продано на первых аукционах, однако уверены, что в долгосрочной перспективе сможем найти разумные решения и новых владельцев для доверенных нам ценностей», — отметил член правления VNĪ Андрис Варна.

VNĪ планирует осуществлять принятую от Службы государственных доходов функцию без привлечения дополнительных средств из государственного бюджета, покрывая расходы за счёт продажи имущества, перешедшего государству. До 1 июля 2026 года VNĪ и Служба государственных доходов совместно с учреждениями, обеспечивающими распоряжение таким имуществом, а также с другими компетентными органами должны оценить возможности дальнейшего повышения эффективности процесса, чтобы полный переход функций от Службы государственных доходов к VNĪ был завершён с 1 января 2027 года. Изменения вступили в силу 1 января этого года.