Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 18:21

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

«В первых организованных VNĪ ценовых опросах можно приобрести автомобиль BMW X3 и Ford Focus, нож для писем Fabergé, серебряный орден Союза офицеров Чехословакии, а также различные ювелирные изделия — зажим для галстука, комплект украшений, браслет Mozi и серьги Tiffany. Ознакомиться с объявлениями об аукционах движимого имущества (в том числе имущества, перешедшего государству), описанием предметов и подать заявку на участие можно на сайте vni.lv в разделе объявлений, выбрав в категории «Продаёт» вид имущества — движимое имущество. Новые ценовые опросы по продаже имущества, перешедшего государству, будут проводиться регулярно, и участвовать в них может любой желающий».

«Одной из главных целей при передаче нам функций по работе с имуществом, перешедшим государству, является ускорение и повышение эффективности процессов. Мы рады, что за сравнительно короткое время смогли не только принять новую функцию, но и начать отчуждение такого имущества. На созданной VNĪ платформе объявлений уже ранее можно было ознакомиться с предложениями различных учреждений, что обеспечивало широкий круг заинтересованных лиц и предметов, выставленных на торги. Мы понимаем, что при реализации новой функции не всё переданное имущество будет продано на первых аукционах, однако уверены, что в долгосрочной перспективе сможем найти разумные решения и новых владельцев для доверенных нам ценностей», — отметил член правления VNĪ Андрис Варна.

VNĪ планирует осуществлять принятую от Службы государственных доходов функцию без привлечения дополнительных средств из государственного бюджета, покрывая расходы за счёт продажи имущества, перешедшего государству. До 1 июля 2026 года VNĪ и Служба государственных доходов совместно с учреждениями, обеспечивающими распоряжение таким имуществом, а также с другими компетентными органами должны оценить возможности дальнейшего повышения эффективности процесса, чтобы полный переход функций от Службы государственных доходов к VNĪ был завершён с 1 января 2027 года. Изменения вступили в силу 1 января этого года.

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

