Хочу отправить войска в Украину после перемирия: минобороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Джон Хили надеется, что станет первым главой ведомства, который отправит в Украину британских военных для обеспечения мира. Об этом он заявил в комментарии изданию The Telegraph в воскресенье, 22 февраля.

Хили подчеркнул, что война России в Украине должна закончиться в 2026 году. "Для любого правительства или министра обороны нет более тяжелого бремени, чем решение направить вооруженные силы на операцию в другую страну", - считает он. "Я хочу стать тем министром обороны, который направит британские войска в Украину, потому что это будет означать только одно: эта война наконец-то закончилась", - пояснил свою позицию Хили.

Он добавил, что отправка британских военных в Украину возможна только при условии достижения мира. По словам министра, "безопасной Европе нужна сильная, суверенная Украина".

Великобритания планирует увеличить военную помощь Украине

В комментарии The Telegraph Хили также заверил, что правительство Великобритании продолжит "более решительно поддерживать" Украину. В частности, власти страны планируют наращивать объемы военной помощи и усиливать давление на Кремль новыми санкциями.

"Эта война показала нам - и Путину - одну важную вещь: никогда не стоит недооценивать волю украинского народа", - заключил он.