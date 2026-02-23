Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это очень прискорбно!» Газопровод «Дружба» дал повод к вражде Каи Каллас и Венгрии

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 20:53

Решение Венгрии наложить вето на кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины вызвало резкую критику со стороны других стран ЕС, которые расценили его как акт нелояльности.

Высшее руководство Европейского союза резко обвинило Венгрию в нарушении принципа искреннего сотрудничества, принятого в блоке, после того как страна неожиданно решила наложить вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро из-за не связанного с ней энергетического спора.

Программа финансовой помощи была согласована в декабре главами государств и правительств после изнурительных переговоров. Она находилась на самой последней стадии законодательного процесса, а первые выплаты ожидались в начале апреля. Венгрия, Словакия и Чехия добились отказа от участия в программе.

"Это очень прискорбно, - сказала верховный представитель ЕС Кая Каллас по окончании встречи министров иностранных дел в понедельник. - Это не совсем соответствует пункту об искреннем сотрудничестве, который есть в договорах (ЕС)".

Отдельно Антониу Кошта, президент Европейского совета, сказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что решения, благословленные лидерами 27 стран, "должны уважаться".

"Когда лидеры достигают консенсуса, они обязаны выполнять свое решение. Любое нарушение этого обязательства представляет собой нарушение принципа искреннего сотрудничества, - говорится в письме Кошты, направленном Орбану в понедельник и попавшем в распоряжение Euronews. - Ни одному государству-члену нельзя позволить подорвать доверие к решениям, принятым коллективно Европейским советом".

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал эти настроения.

"Я уверен в себе, когда говорю, что полон решимости, потому что знаю, что политические обязательства и обещания, данные на последнем Европейском совете, будут выполнены. Иначе и быть не может", - сказал Макрон.

Спор касается проложенного в советские времена трубопровода "Дружба", который пересекает Украину и поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию благодаря исключению из санкций. В конце января трубопровод был серьезно поврежден в результате атаки беспилотника, приписываемой России. Однако и Венгрия, и Словакия обвинили Украину в последующем прекращении поставок.

"С середины февраля Украина отказывается восстановить поставки сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию по политическим соображениям и в нарушение своих международных обязательств, - написал Орбан в своем письме Коште. - Это неспровоцированный акт враждебности, который подрывает энергетическую безопасность Венгрии".

Киев заявил, что аварийные ремонтные работы продолжаются, но предупредил, что непрекращающиеся российские обстрелы осложняют их проведение. Он также предложил создать альтернативный маршрут по трубопроводу Одесса-Броды для доставки нефти морским путем.

"Ультиматумы Венгрии и Словакии должны быть направлены только в Кремль. Эти две страны не могут держать в заложниках весь ЕС. Мы призываем обе страны к конструктивному сотрудничеству и ответственному поведению", - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Эксплуатация единодушия

Помимо кредита в 90 миллиардов евро для Украины, Венгрия наложила вето на новый пакет санкций против России, которые Брюссель хотел утвердить к 24 февраля, четвертой годовщине полномасштабного вторжения.

В понедельник, когда министры иностранных дел, надев на лацканы значки в цветах украинского флага, пробирались на заседание, ощущалось широкое возмущение.

"Я поражен позицией Венгрии, - сказал представитель Германии Йоханн Вадефуль. - Я не думаю, что будет правильно, если Венгрия предаст свою собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет. Поэтому мы еще раз обратимся к венграм с нашими аргументами, в Будапеште, но, конечно, и здесь, в Брюсселе, чтобы они пересмотрели свою позицию".

Представитель Литвы Кестутис Будрыс в беседе с Euronews призвал пересмотреть правила голосования, чтобы избежать "эксплуатации принципа единогласия".

Венгрия заблокировала один из трех элементов кредита в размере 90 миллиардов евро, который вносит изменения в бюджетные правила ЕС и зависит от единогласия. Два других положения, определяющие структуру и условия предоставления помощи, были одобрены в пятницу. "Мы не можем каждый раз срываться из-за этих вето", - сказал Будрыс.

Тем временем представитель Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что двойное венгерское вето - это "позор" и "стыд".

"Мы должны быть уверены, что Украина получит эти деньги. Около двух третей их бюджетных потребностей на два года будет покрыто за счет этого кредита, и они нуждаются в этом, поэтому мы должны найти способ", - сказала Стенергард в интервью Euronews.

Что касается времени принятия решения Венгрией, шведский министр считает, что оно может быть связано со всеобщими выборами в апреле - ключевым голосованием, на котором Орбан отстает в опросах с двузначным отрывом.

"Я не думаю, что это совпадение, что выборы приближаются", - сказала она.

На вопрос о возможной связи Каллас ответила более осторожно, заявив, что необходимо продолжать дискуссии, чтобы найти приемлемое решение. Еврокомиссия созвала заседание Координационной группы по нефти на среду.

"Мы знаем, что в Венгрии предстоят выборы, но мне очень трудно представить, учитывая и зная историю Венгрии, что венгерский народ поддержит отказ от помощи нуждающимся жителям Украины, - сказала Каллас. - Мне очень трудно поверить, что это принесет им какие-то бонусы на выборах".

