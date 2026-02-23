«Почему Венгрия так ненавидит Украину?» Перепалка Петера Сийярто с украинскими журналистами

Министр иностранных дел Венгрии вступил в перепалку с украинскими журналистами после того, как на саммите ЕС в Брюсселе его страна заявила, что заблокирует предоставление экстренного кредита Киеву. Петер Сийярто и украинские журналисты перешли на личности.

Правительство Виктора Орбана заморозило запланированный пакет санкций против России накануне 4-й годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Официальный Будапешт обвинил Киев, Брюссель и оппозицию в саботаже транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Венгерские власти считают, что Украина намеренно препятствует транзиту нефти после того, как в прошлом месяце трубопровод был повреждён в результате российского удара. В Будапеште этот шаг называют "политическим шантажом". Киев обвинения отрицает, напоминая, что РФ нанесла удары по "Дружбе".

В понедельник, когда министры иностранных дел собрались в Брюсселе, Петер Сийярто столкнулся со шквалом критических вопросов от СМИ. Украинский журналист спросил его, почему его Венгрия "так сильно ненавидит Украину", чтобы наказывать её во время суровой зимы. Речь идёт о заявлении Венгрии о том, что она не будет поставлять Украине электроэнергию до тех пор, пока не возобновится работа нефтепровода.

"Мы не ненавидим Украину. Проблема в том, что украинское государство ненавидит Венгрию, последние десять лет оно придерживается антивенгерского политического подхода. Украина ведет себя очень враждебно по отношению к Венгрии", - ответил Сийярто.

Тогда украинский корреспондент спросил министра, почему Венгрия продолжает покупать у РФ энергоносители, способствую тем самым работе её военной машины.

"Вы знаете, сколько мы платим за эти поставки нефти? Знаете ли вы, какую долю это приносит ВВП России?" - ответил Сийярто.

"Она небольшая, но всё равно идёт на беспилотники", - ответил журналист.

Сийярто огрызнулся: "Это несерьёзно. Это наше суверенное право - решать, где покупать энергию".

В декабре Венгрия добилась исключения: это означает, что она не будет вносить финансовый вклад в помощь Украине наряду со Словакией и Чехией. В обмен Будапешт пообещал не блокировать кредит в размере 90 миллиардов евро, поддерживаемый остальными странами-членами. В выходные Будапешт совершил разворот на 180 градусов, дав понять, что заблокирует пакет помощи.

Венгрия обычно отказывается от блокировки в последнюю минуту, в обмен на уступки со стороны ЕС, отмечают обозреватели. Но никогда ещё она не делала этого так поздно, буквально на последнем этапе. Единогласие необходимо для введения новых санкций и использования возможностей бюджета ЕС для поддержки кредита.

Когда второй украинский журналист продолжил давление на Петера Сийярто, спросив, почему его страна с декабря изменила свою позицию, перепалка стала ещё более жаркой.

"Вы серьезно? Вы не знаете, что изменилось с тех пор? Разве вы не слышали о решении Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию?" - сказал министр, имея в виду повреждённый трубопровод.

В понедельник Еврокомиссия заявила, что, по её мнению, "Дружба" была повреждена в результате российского удара 27 января, который привёл к сильному пожару. Брюссель созвал на среду экстренное совещание для решения спора. Здесь подчёркивают, что Венгрия не сталкивается с чрезвычайной ситуацией, тогда как в Украине разразился серьёзнейший кризис.

Венгрия и Словакия - единственные из стран-членов ЕС, которые по-прежнему импортируют значительное количество российской нефти, несмотря на неоднократные призывы Брюсселя снизить зависимость от энергоносителей из РФ. Евросоюз твёрдо намерен отказаться от российского топлива на всей территории к 2027 году.