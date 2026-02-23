Недавно с такой ситуацией столкнулся один литовец, и это прекрасно продемонстрировало, как дорого может обойтись небрежность.Банк Литвы (LB) недавно объявил о решении в отношении одного клиента, который был уверен, что в потере денег виноват его банк.

14 августа 2025 года в банк SEB обратился клиент, который сообщил, что его платежная карта была украдена и с нее была снята большая сумма денег. По словам клиента банка, он попал в неприятную ситуацию, посетив испанский остров Майорка. С украденной карты пять раз сняли деньги на общую сумму 5844,75 евро.

Как только он это заметил, он связался с банком SEB и сообщил, что его карта была украдена, а PIN-код был написан рядом с картой. Банк немедленно заблокировал эту карту. Однако позже потерпевший потребовал от банка вернуть утраченные деньги, поскольку он не снимал их со счета. Банк отказался это сделать, указав, что транзакции были осуществлены после ввода правильного PIN-кода и что не было выявлено никакого необычного поведения клиентов.

Когда банк отказался удовлетворить просьбу, заявитель не согласился с этим решением и подал апелляцию в Банк Литвы, утверждая, что платежи были осуществлены без его воли и что банк должен был предотвратить такие действия.

LB также не удовлетворил эту просьбу, поскольку заявитель хранил PIN-код рядом с картой. Таким образом, он грубо нарушил правила.

Руководитель отдела SEB банка Дайва Осите пояснила, что из-за обязательств по конфиденциальности она не может комментировать конкретную ситуацию или ее детали. Однако она подчеркнула, что небезопасно хранить записанный PIN-код платежной карты в кошельке или в другом месте вместе с платежной картой.