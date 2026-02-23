Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Запомнил PIN код? Съешь его: как можно лишиться 5844 евро и не добиться компенсации (1)

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 20:42

Важно 1 комментариев

"Товары и услуги все чаще оплачиваются банковской картой – для многих людей она стала более удобной, чем наличные деньги, и часто заменяет их. Однако вместе с удобством приходит и риск: если вы потеряете карту или небрежно храните ее данные, за несколько минут вы можете потерять тысячи евро.

Недавно с такой ситуацией столкнулся один литовец, и это прекрасно продемонстрировало, как дорого может обойтись небрежность.Банк Литвы (LB) недавно объявил о решении в отношении одного клиента, который был уверен, что в потере денег виноват его банк.

14 августа 2025 года в банк SEB обратился клиент, который сообщил, что его платежная карта была украдена и с нее была снята большая сумма денег. По словам клиента банка, он попал в неприятную ситуацию, посетив испанский остров Майорка. С украденной карты пять раз сняли деньги на общую сумму 5844,75 евро.

Как только он это заметил, он связался с банком SEB и сообщил, что его карта была украдена, а PIN-код был написан рядом с картой. Банк немедленно заблокировал эту карту. Однако позже потерпевший потребовал от банка вернуть утраченные деньги, поскольку он не снимал их со счета. Банк отказался это сделать, указав, что транзакции были осуществлены после ввода правильного PIN-кода и что не было выявлено никакого необычного поведения клиентов.

Когда банк отказался удовлетворить просьбу, заявитель не согласился с этим решением и подал апелляцию в Банк Литвы, утверждая, что платежи были осуществлены без его воли и что банк должен был предотвратить такие действия.

LB также не удовлетворил эту просьбу, поскольку заявитель хранил PIN-код рядом с картой. Таким образом, он грубо нарушил правила.

Руководитель отдела SEB банка Дайва Осите пояснила, что из-за обязательств по конфиденциальности она не может комментировать конкретную ситуацию или ее детали. Однако она подчеркнула, что небезопасно хранить записанный PIN-код платежной карты в кошельке или в другом месте вместе с платежной картой.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии
Важно

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии (6)

«Это очень прискорбно!» Газопровод «Дружба» дал повод к вражде Каи Каллас и Венгрии
Важно

«Это очень прискорбно!» Газопровод «Дружба» дал повод к вражде Каи Каллас и Венгрии

«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО)
Важно

«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО) (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Почему Венгрия так ненавидит Украину?» Перепалка Петера Сийярто с украинскими журналистами (1)

Важно 21:08

Важно 1 комментариев

Министр иностранных дел Венгрии вступил в перепалку с украинскими журналистами после того, как на саммите ЕС в Брюсселе его страна заявила, что заблокирует предоставление экстренного кредита Киеву. "Почему Венгрия так сильно ненавидит Украину?" - спросили его в частности.

Министр иностранных дел Венгрии вступил в перепалку с украинскими журналистами после того, как на саммите ЕС в Брюсселе его страна заявила, что заблокирует предоставление экстренного кредита Киеву. "Почему Венгрия так сильно ненавидит Украину?" - спросили его в частности.

Читать
Загрузка

«Это очень прискорбно!» Газопровод «Дружба» дал повод к вражде Каи Каллас и Венгрии (1)

Важно 20:53

Важно 1 комментариев

Решение Венгрии наложить вето на кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины вызвало резкую критику со стороны других стран ЕС, которые расценили его как акт нелояльности.

Решение Венгрии наложить вето на кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины вызвало резкую критику со стороны других стран ЕС, которые расценили его как акт нелояльности.

Читать

Миссия «Артемида», призванная вернуть человека на Луну, отложена: что случилось? (1)

Наука 20:18

Наука 1 комментариев

Очередной шаг США к возвращению человека на Луну снова переносится. NASA объявило о сдвиге сроков запуска миссии Artemis II после выявления технической неисправности в ракете-носителе Space Launch System. Полёт, который ещё недавно планировался на март, теперь может состояться не раньше начала апреля.

Очередной шаг США к возвращению человека на Луну снова переносится. NASA объявило о сдвиге сроков запуска миссии Artemis II после выявления технической неисправности в ракете-носителе Space Launch System. Полёт, который ещё недавно планировался на март, теперь может состояться не раньше начала апреля.

Читать

Некоторым людям пробиотики лучше не пить. Вы один из них? (1)

Азбука здоровья 19:24

Азбука здоровья 1 комментариев

Пробиотики давно продают как универсальное средство — «для живота», «для иммунитета», «для настроения». Проглотил капсулу — и в кишечнике воцарилась гармония.

Пробиотики давно продают как универсальное средство — «для живота», «для иммунитета», «для настроения». Проглотил капсулу — и в кишечнике воцарилась гармония.

Читать

Нужда и долги заставили? Следователь СГД решился на хищение дорогих часов (1)

Новости Латвии 19:16

Новости Латвии 1 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в Прокуратуру по расследованию преступлений в службе государственных учреждений уголовное дело о том, что следователь Службы государственных доходов (VID), предположительно, незаконно завладела имуществом на несколько тысяч евро из трёх находившихся у неё в производстве уголовных процессов, а затем совместно с частным лицом легализовала эти средства, сообщили в бюро.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в Прокуратуру по расследованию преступлений в службе государственных учреждений уголовное дело о том, что следователь Службы государственных доходов (VID), предположительно, незаконно завладела имуществом на несколько тысяч евро из трёх находившихся у неё в производстве уголовных процессов, а затем совместно с частным лицом легализовала эти средства, сообщили в бюро.

Читать

На посольстве России в Сеуле вывесили баннер «Победа за нами» (1)

Мир 18:59

Мир 1 комментариев

15-метровый баннер появился на здании посольства РФ в Южной Корее перед четвертой годовщиной начала полномасштабной войны в Украине. В посольстве подчеркнули, что это способствует "патриотической консолидации россиян", пишет Deutsche Welle.

15-метровый баннер появился на здании посольства РФ в Южной Корее перед четвертой годовщиной начала полномасштабной войны в Украине. В посольстве подчеркнули, что это способствует "патриотической консолидации россиян", пишет Deutsche Welle.

Читать