Минута молчания: латвийцев призвали почтить память погибших в Украине

© LETA 24 февраля, 2026 09:23

Новости Латвии

Высшие должностные лица Латвии - президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже - призвали жителей страны сегодня в 9:00 присоединиться к минуте молчания в память о жертвах и в знак солидарности с украинским народом, который уже четыре года сопротивляется полномасштабной войне, развязанной Россией, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Официальные лица подчеркнули, что с 2014 года Россия пытается уничтожить Украину и лишить ее независимости, а 24 февраля 2022 года агрессия переросла в полномасштабное вторжение, продолжающее разрушать жизни украинцев. Несмотря на гибель мирных жителей и разрушение городов и сел, украинский народ продолжает самоотверженную борьбу за будущее своей страны.

Должностные лица подчеркнули, что эта война ведется не только за территории, но и за право народа жить в свободной и независимой стране, за европейскую безопасность и общее будущее. Латвия заявляет о своей неизменной поддержке Украины в борьбе за свободу, самоопределение и человеческое достоинство, а также выступает за обеспечение справедливого и долгосрочного мира.
 

