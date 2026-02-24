Дороги. Закон и порядок: что меняется в этом году?

Проверки до...

Уточнят возраст, наличие водительских прав и реакцию пользователя услуги

Изменения в Законе о дорожном движении в 2026 году, в частности, предусматривают, что в целях повышения безопасности дорожного движения все поставщики услуг совместного использования транспортных средств должны до предоставления услуги:

- проводить проверку реакции получателя услуги (водителя);

- проверку наличия права управления транспортным средством соответствующей категории.

Это означает предварительный контроль степени воздействия алкоголя или других опьяняющих веществ на водителя. В приложение поставщика услуг проката необходимо включить тест на реакцию. Например, перед получением услуги (началом поездки) необходимо будет пройти тест на логическое мышление и реакцию: человек, находящийся под воздействием опьяняющих веществ, может не суметь выполнить его.

Указанная норма вступит в силу 1 апреля 2026 года...

Бензин дорожает

Акциз на горючее и топливо всЕ выше

Акциз на неэтилированный бензин, замещающие его продукты и компоненты увеличивается с 532 до 555 евро за 1 000 литров, на этилированный бензин — с 617 до 640 евро.

* Вырос акциз на природный газ, используемый как топливо, в том числе для подогрева воды и приготовления пищи, — до 5,95 евро за МВт·ч (ранее — 3,80).

* Поднялась ставка акциза на природный газ, используемый как автомобильное горючее, - с 3,63 до 13,45 евро за Мвт·ч...

Налог и льготы

Поторопитесь сообщить о праве на привилегию

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) обращает внимание, что некоторые водители платят налог на эксплуатацию транспортных средств за текущий календарный год во время ежегодного государственного технического осмотра, что порой создает налоговую задолженность.

CSDD напоминает, что налоговая льгота должна быть задекларирована вовремя, если даже технический осмотр транспортного средства в этом году не требуется.

Дирекция в свою очередь предлагает в начале нового календарного года до уплаты налога на эксплуатацию транспортных средств за 2025 год или до получения услуг CSDD заявить в электронных сервисах CSDD о транспортном средстве, в отношении которого владелец желает воспользоваться причитающейся ему налоговой льготой.

Налоговые льготы могут быть заявлены многодетными семьями, лицами с ограниченными возможностями и фермерами.

Заявление об освобождении от налога можно подать на сайте e.csdd.lv в разделе «Штрафы, нарушения и налоги» (Sodi, pArkApumi un nodokLi)», в подразделе «Заявление о налоговой льготе» (NodokLu atvieglojumu deklarESana)...

Новые номера

Выбирайте по вкусу

CSDD предложила на выбор государственные регистрационные номера WX1 - WX99 и OL100 - OL9999 для регистрации автомобилей, автобусов и мотоциклов.

Войдите в e-CSDD;

- укажите транспортное средство, находящееся в вашей собственности или пользовании. Можно выбрать номер для транспортного средства, зарегистрированного в Латвии или не зарегистрированного в ней;

- выберите номер;

- укажите центр обслуживания клиентов CSDD, куда будут доставлены номерные знаки;

- оплатите номерные знаки;

- получите подтверждение заказа по электронной почте.

Номерные знаки в Риге будут доступны в течение двух часов после получения заявления. В регионах регистрацию номерных знаков можно начать с четвертого дня после заказа номерного знака в системе e-CSDD.

Плата за изготовление номерных знаков:

- для легковых автомобилей, автобусов два номерных знака - 22,31 евро;

- для мотоциклов один номерной знак - 11,16 евро.

Плата за выбор номера:

- 1 199,99 евро для легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов, если государственный регистрационный номер состоит из одной цифры или комбинации одинаковых цифр;

- 500 евро для легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов, если номер состоит из двух разных цифр или комбинации цифр, первая цифра которой любая, а все остальные цифры - 0 (ноль);

- 150 евро, если номер не соответствует вышеуказанным условиям, а также для прицепа.

Оплата должна быть произведена в течение 2 часов после подтверждения получения заказа. В течение этого периода выбранный номер резервируется для клиента. Если оплата не будет произведена, заказ аннулируется как неоплаченный, и номер возвращается в список доступных номеров.

Запрашиваемый номер должен быть зарегистрирован в течение 10 дней. После получения номерных знаков необходимо произвести дополнительные платежи за регистрацию...

Дороги требуют миллиардов

Есть план, до исполнения далеко

Полное обновление сети государственных автодорог потребует 2,902 млрд. евро, - следует из информационного отчета Министерства сообщения ЛР о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года. Но это по оценке на 2024 год, а время-то идет, дороги ветшают на глазах.

А полноценная модернизация всех государственных дорог, включая их строительство и содержание, а также целевую дотацию на муниципальные дороги в размере не менее 25%, обойдется в 816,4 млн. евро в год.

Где деньги, Зин? Объем финансирования дорог, согласно плану сбора налогов на 2025-2027 год, должен составить от 817 до 863 млн. евро, и эти суммы, по мнению государственных мужей, позволят значительно улучшить состояние дорог в стране.

Из государственного бюджета на ремонт дорог ежегодно выделяется или планируется выделять от 306 до 362 млн. евро.

Средняя стоимость строительства 1 километра при реконструкции существующих однополосных дорог или строительстве новых двухполосных дорог составляет около 9,4 млн. евро в ценах 2025 года...

Поездом или автобусом?

Поездки в региональном транспорте стали дороже

Тарифы на железнодорожные перевозки с середины января выросли в среднем на 6,6%, автобусные - примерно на 7,5%, - сообщили в Автотранспортной дирекции.

Стоимость проезда в поездах и автобусах на маршрутах, разделенных на зоны, увеличилась на 30 центов, кроме поездок в зоне A. Для поездов вне электрифицированных зон и автобусов на маршрутах, не разделенных на зоны, стоимость проезда увеличена на 20 центов.

Например, на маршруте Рига - Иманта цена билета на поезд осталась 1,50 евро, а на маршруте Рига - Сигулда проезд подорожал с 2,50 до 2,80 евро. А стоимость билета на автобус или поезд по маршруту Рига - Дубулты выросла с 2 до 2,30 евро.

Прежние льготы для всех социально защищенных групп пассажиров сохранились.

Совет общественного транспорта подчеркивает, что в Латвии один из самых низких тарифов на проезд в региональном общественном транспорте в Европе, и изменения были необходимы для поддержания доступных и качественных услуг общественного транспорта на всей территории страны...

О водительских правах

Если долго не водил машину...

"Муж не садился за руль лет пять. Годны ли его права или придется опять сдавать экзамен? А на мотоцикл? Ему 67 лет".

Если срок водительских прав истек три года назад или более, то для их продления придется сдавать экзамены - по теории и по вождению. Об этом говорят правила Кабинета министров ЛР.

В CSDD отмечают, что есть случаи, когда срок действия прав истек более 10 лет назад, и, скорее всего, у человека, который очень долго не сидел за рулем, утрачены водительские навыки, что угрожает безопасности движения.

Информация о правилах на сайте CSDD размещена в разделе «Замена удостоверения":

- при наличии удостоверения категории C или D (права на вождение грузовика или автобуса) для его обновления достаточно экзамена по категории B;

- при наличии прав на мотоцикл и квадроцикл сдавать нужно на эти категории;

- без сдачи экзаменов права смогут продлить, если водительское удостоверение выдано в другой стране и действительно в течение последних трех лет.

Экзамен по теории вождения стоит 11,40 евро, а экзамен по вождению — 44,60; выдача удостоверения – 22,41 евро...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА