Двойная учебная нагрузка и проблемы эмоциональной безопасности: украинские дети в Латвии

© LETA 24 февраля, 2026 09:44

Новости Латвии

Несмотря на то, что все больше украинских детей-беженцев учатся в латвийских школах, проблемы, связанные с двойной учебной нагрузкой, дистанционным обучением и эмоциональной безопасностью в школах, по-прежнему остаются актуальными, согласно социально-экономическому обзору Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Дети составляют значительную часть семей беженцев — в 42% опрошенных семей есть хотя бы один ребенок младше 18 лет. 

В 2024/2025 учебном году 80% украинских детей школьного возраста посещали латвийские учебные заведения, что является значительным увеличением по сравнению с 62% в предыдущем году. Девочки были представлены в школах чаще, чем мальчики — 91% девочек и 81% мальчиков соответственно.

Однако 20% детей не посещали латвийские школы. Почти половина этих случаев была связана с детьми, продолжающими обучение дистанционно в украинских школах. Некоторые уже закончили учебу, в то время как другие семьи еще рассматривали возможность возвращения в Украину.

В 2024/2025 учебном году 53% детей школьного возраста обучались дистанционно, часто совмещая учебу в латвийском учебном заведении с онлайн-обучением по украинской программе. Эта тенденция была особенно заметна среди старшеклассников – 65% учащихся средних школ обучались дистанционно, в то время как в начальной школе этот показатель составил всего 2%.

В отчете указывается, что более половины, или 53%, детей, обучающихся в латвийских школах, не получают никакой дополнительной поддержки. Если поддержка и предоставляется, то чаще всего это помощь в изучении латышского языка, за которой следуют консультации по предметам и общая учебная поддержка.

33% детей также имеют доступ к очным занятиям на родном украинском языке. 69% детей участвуют во внеклассных мероприятиях – спорте, кружках или других кружках по интересам, способствующих социальной интеграции и развитию языковых навыков.

Согласно прогнозам, в 2025/2026 учебном году примерно 74% детей-беженцев школьного возраста смогут начать или продолжить обучение в латвийской системе образования, включая высшее образование. 7% семей еще не приняли решение, а 6% указали, что у их детей нет четких планов относительно образования.

Лишь 16% опрошенных молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет планировали учиться в латвийских университетах. 43% не планировали, а остальные еще не приняли решение.

В то же время 10% молодых людей этой возрастной группы не были вовлечены в образование, трудоустройство или профессиональную подготовку, что указывает на повышенный риск социальной изоляции.

В докладе также уделяется внимание эмоциональной безопасности детей. 26% детей школьного возраста сталкивались с травлей в школе — чаще всего со стороны сверстников, но в 3% случаев также со стороны учителей. 

