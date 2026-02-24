Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хочешь «прокачать» свой робот-пылесос? Результат может шокировать

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 10:42

Всюду жизнь

Он просто хотел управлять своим новым роботом-пылесосом с джойстика. Без «обычного» приложения. Без скучных настроек. По-своему.

Для этого программист решил разобраться в API устройства — и подключить его через сторонний инструмент.

Система подключилась.

Только вот вместо одного пылесоса на экране появилось… около 7000 устройств.

Он обновил страницу. Проверил ещё раз. Да — тысячи.

Выяснилось, что сервер принимал любой действующий токен авторизации без проверки, кому именно принадлежит устройство. Формально — всё работало. Фактически — доступ открывался к чужим роботам.

А это не просто «пылесос».
Это камеры.
Это карты квартир.
Это данные о том, когда люди дома.

24 страны.
Тысячи устройств.
Живые видеопотоки.

Один запрос — и можно видеть, как кто-то ужинает в три часа ночи, не подозревая, что его умный помощник «смотрит» не только на пыль.

Программист мог продолжить эксперимент.

Но вместо этого он сообщил компании о находке.

По сообщениям, проблему устранили в течение двух дней.

История закончилась тихо.
Пылесос вернулся к уборке.

А интернет — к размышлениям о том, сколько ещё «умных» устройств знают о нас больше, чем мы думаем.

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Новости Латвии 13:25

Новости Латвии

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Важно 13:13

Важно

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Новости Латвии 13:09

Новости Латвии

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Новости Латвии 13:03

Новости Латвии

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

Новости Латвии 12:44

Новости Латвии

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

«Вместе до победы!»: в Риге прошла акция в поддержку Украины. ФОТО

Важно 12:35

Важно

Во вторник, в день четвертой годовщины войны в Украине, примерно 500 человек собрались в Риге у памятника Свободы в рамках акции "Вместе до победы!".

Во вторник, в день четвертой годовщины войны в Украине, примерно 500 человек собрались в Риге у памятника Свободы в рамках акции "Вместе до победы!".

