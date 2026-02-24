Хочешь «прокачать» свой робот-пылесос? Результат может шокировать

Для этого программист решил разобраться в API устройства — и подключить его через сторонний инструмент.

Система подключилась.

Только вот вместо одного пылесоса на экране появилось… около 7000 устройств.

Он обновил страницу. Проверил ещё раз. Да — тысячи.

Выяснилось, что сервер принимал любой действующий токен авторизации без проверки, кому именно принадлежит устройство. Формально — всё работало. Фактически — доступ открывался к чужим роботам.

А это не просто «пылесос».

Это камеры.

Это карты квартир.

Это данные о том, когда люди дома.

24 страны.

Тысячи устройств.

Живые видеопотоки.

Один запрос — и можно видеть, как кто-то ужинает в три часа ночи, не подозревая, что его умный помощник «смотрит» не только на пыль.

Программист мог продолжить эксперимент.

Но вместо этого он сообщил компании о находке.

По сообщениям, проблему устранили в течение двух дней.

История закончилась тихо.

Пылесос вернулся к уборке.

А интернет — к размышлениям о том, сколько ещё «умных» устройств знают о нас больше, чем мы думаем.