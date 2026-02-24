Расима сообщила агентству LETA, что месяц назад комиссия получила письмо от Национального совета электронных СМИ (NEPLP) с призывом к ограничению деятельности русскоязычных радиостанций, и что никаких признаков срочности этого вопроса не наблюдалось.

Политик заявила, что комиссия в настоящее время очень занята, было и остается много приоритетных и неотложных вопросов, например, борьба с сексуальным насилием над детьми, всесторонняя гражданская защита людей с инвалидностью. Также были внесены срочные поправки в законы о СМИ, касающиеся печати и электронных СМИ.

Депутат заявила, что комиссия начала исследование целесообразности и консультируется с юридическим отделом Сейма, экспертами в области СМИ, министерствами и другими сторонами по вопросу лицензирования радиочастот, инициированному NEPLP, поскольку без такой подготовительной работы комиссия не может рассмотреть этот вопрос и направить его на рассмотрение Сейма в качестве проекта закона, подготовленного комиссией.

«Как только у нас появится всестороннее представление и понимание этого вопроса, мы сможем спланировать, будем ли мы рассматривать его и продвигать дальше в Сейме, и когда это будет необходимо», — сказала Расима.

Ранее сообщалось, что председатель NEPLP Иварс Аболиньш призывает депутатов Сейма принять решение о прекращении деятельности радиостанций, вещающих на русском языке.

Аболиньш подчеркнул в твиттере, что Латвии не нужно финансировать работу русскоязычных радиостанций. По его интерпретации, государство, по сути, финансирует такие радиостанции, поскольку все русскоязычные радиостанции используют свободные частоты, которые являются государственной собственностью и наиболее ценной частью бизнеса.

Аболиньш сообщает, что прошло уже больше месяца с тех пор, как NEPLP представил в Комитет Сейма по правам человека и общественной деятельности предложение о постепенном закрытии русскоязычных радиостанций в течение восьми лет. Он критикует главу комитета Лейлу Расиму за то, что она не включила этот вопрос в повестку дня.

Он также утверждает, что министерство во главе с министром культуры Агнесе Лаце не поддержало этот подход заранее и не проявило интереса к обсуждениям.

Аболиньш призывает другие фракции Сейма, а также независимых депутатов «подойти к этому вопросу на национальном уровне», поддержать это предложение и прекратить государственное вещание на русском языке.

«Латвия перешла на государственное финансирование образования исключительно на латышском языке, и нет никаких оснований тратить ценные государственные ресурсы на поддержание информационного пространства на русском языке в коммерческой радиосреде», — излагает свою точку зрения Аболиньш.

Ранее сообщалось, что лицензия на вещание латвийской радиостанции «Радио 4», вещающей на русском языке, была отозвана с 1 января.