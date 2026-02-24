Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Штрафы и сотни предупреждений: рижанам запретили выходить на лёд

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 09:30

Новости Латвии 0 комментариев

15 оштрафованных и сотни, а возможно, даже тысячи предупрежденных — речь о людях, которые в последние недели в Риге были пойманы на льду Даугавы и Рижского залива. Между тем в других самоуправлениях, за которыми наблюдало Latvijas radio, выход на лед не запрещен — местные власти не намерены ограничивать стремление жителей к подобному адреналину, пишет rus.lsm.lv.

Лед и люди, рискующие жизнью, выходя на него, этой зимой остаются актуальной темой. Несмотря на многочисленные предупреждения, призывы не выходить на лед и введенные запреты, люди продолжают это делать. Хотя в этом месяце спасатели не получали вызовов о провалившихся под лед, в соцсетях появляются отдельные сообщения о происшествиях.

С 7 февраля — уже более двух недель — в столице запрещено выходить на лед Даугавы, а также находиться на льду Рижского залива.

С этого времени муниципальная полиция оштрафовала 15 человек. Максимальный штраф — 100 евро — пока не применялся; чаще всего штраф для нарушителей составляет 20 евро.

По словам представителя муниципальной полиции Иевы Лукажи-Апалупы, наказывают лишь особо беспечных, поскольку в целом на лед выходит очень много людей.

«Например, только за одни выходные число выведенных со льда людей превышает 300. Таким образом, это число довольно значительное. Конечно, нагрузка большая, но в результате изменения погодных условий, а также нашего постоянного присутствия число случаев немного уменьшается. Конечно, число по-прежнему большое, намного больше, чем нам хотелось бы».

В свою очередь, самоуправление Тукумского края не планирует вводить ограничения, отмечая, что ответственность должен нести каждый сам за себя. Похожая ситуация и в Саулкрастском крае: на сайте самоуправления указано, что находиться льду запрещено, однако штрафовать нарушителей нельзя, поскольку нет соответствующего распоряжения.

«Толщина льда весной — не определяющий фактор. Если видно, что структура льда меняется, становится другой — это первый признак того, что он уже небезопасен. Это касается рек и озер. А в море и заливе нужно помнить, что есть припайный лед и дрейфующий. Припайный лед вроде бы закреплен у берега, но при изменении ситуации — уровня воды, под воздействием ветра — начинают образовываться трещины, появляются открытые полосы воды. Мороз — не единственный фактор, определяющий состояние льда в Рижском заливе. Огромную роль играют ветер и течение», — пояснила гидролог Лига Клинтс. 

