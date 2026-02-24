Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

В настоящее время большинство жителей Латвии не платят за отдых на природе, однако эксперты обсудят, может ли и как это измениться в будущем. Основной темой панельной дискуссии будет влияние активного отдыха и рекреации на природу и будущие решения для устойчивого использования природных ресурсов.

В ходе беседы будут затронуты вопросы свободного доступа к природе, влияния рекреации на окружающую среду, затрат на поддержание природы и распределения ответственности между государством, управляющими, организаторами мероприятий и посетителями.