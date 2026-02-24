Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

24 февраля, 2026

Bez Tabu/TV3

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

В настоящее время большинство жителей Латвии не платят за отдых на природе, однако эксперты обсудят, может ли и как это измениться в будущем. Основной темой панельной дискуссии будет влияние активного отдыха и рекреации на природу и будущие решения для устойчивого использования природных ресурсов.

В ходе беседы будут затронуты вопросы свободного доступа к природе, влияния рекреации на окружающую среду, затрат на поддержание природы и распределения ответственности между государством, управляющими, организаторами мероприятий и посетителями.

 

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной
Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео
Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP
«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP

Лондон принял крупнейший пакет санкций против России

Правительство Великобритании во вторник, 24 февраля, - в четвертую годовщину начала войны РФ против Украины - расширило санкционный список против России на 297 позиций. Под ограничения подпали 240 юридических и семь физических лиц, а также 50 морских судов, говорится в уведомлении на сайте британского правительства.

Правительство Великобритании во вторник, 24 февраля, - в четвертую годовщину начала войны РФ против Украины - расширило санкционный список против России на 297 позиций. Под ограничения подпали 240 юридических и семь физических лиц, а также 50 морских судов, говорится в уведомлении на сайте британского правительства.

Ребёнок из пересаженной матки: в Великобритании родился первый малыш

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

