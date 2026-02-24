Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Деловая активность украинских предпринимателей в Латвии выросла в 2-3 раза: что продают?

24 февраля, 2026

Новости Латвии

Украинский бизнес в Латвии в последние годы пережил рост: число предприятий увеличилось на фоне инвестиций в объеме 137 млн евро. По сравнению с довоенным периодом деловая активность Украины выросла в два-три раза, согласно данным "Lursoft".

Сами украинцы отмечают, что, несмотря на войну, бизнес продолжает развиваться, и Латвия используется как плацдарм для дальнейшей экспансии в страны Балтии и Европу.

"Сейчас, в четвертый год войны, сложно то, что мы не знаем, что будет завтра. Хотя, конечно, все надеемся на лучшее", - рассказывает председатель правления Украинского торгового дома в Латвии Александр Петров.

Он выражает большую благодарность Латвии за поддержку, которую та оказывает Украине. Еще несколько лет назад украинский бизнес не был готов к экспорту, так как он ориентирован на внутренний рынок, ведь Украина - большая страна с большим внутренним потреблением.

В 2021 году начался проект по выходу украинских бизнесменов на европейский рынок через Латвию, но ситуация изменилась после вторжения России в Украину. Сейчас в Латвии действуют представительства нескольких крупных предприятий.

"Здесь работают такие компании, как "Wiener Kaffee". Это кофейный бизнес, сложный бизнес. Но кофе уже на полках магазинов и у него есть свои поклонники. Сейчас мы локализовали еще один бизнес - кетчупы и майонезы, которые поставляются на рынок Балтии", - рассказал Петров.

Несмотря на военные действия в Украине, бизнес не остановился и предприятия продолжают развиваться. "Жизнь показывает, что и на войне живут. Заводы запускаются, но работают без электричества. Буквально на этой неделе я подписал контракт на производство в Одессе, где начинают выпускать домашнюю обувь. Там очень сильно бомбят. Приехал владелец завода, подписали договор, что через Ригу эта продукция выйдет на европейский рынок. Получается так, что нет электричества, а бизнес движется вперед", - рассказал Петров.

(Lsm.lv)

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась
Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной
Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии
Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии (2)

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Загрузка

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

«Вместе до победы!»: в Риге прошла акция в поддержку Украины. ФОТО

Во вторник, в день четвертой годовщины войны в Украине, примерно 500 человек собрались в Риге у памятника Свободы в рамках акции "Вместе до победы!".

