Деловая активность украинских предпринимателей в Латвии выросла в 2-3 раза: что продают?

Сами украинцы отмечают, что, несмотря на войну, бизнес продолжает развиваться, и Латвия используется как плацдарм для дальнейшей экспансии в страны Балтии и Европу.

"Сейчас, в четвертый год войны, сложно то, что мы не знаем, что будет завтра. Хотя, конечно, все надеемся на лучшее", - рассказывает председатель правления Украинского торгового дома в Латвии Александр Петров.

Он выражает большую благодарность Латвии за поддержку, которую та оказывает Украине. Еще несколько лет назад украинский бизнес не был готов к экспорту, так как он ориентирован на внутренний рынок, ведь Украина - большая страна с большим внутренним потреблением.

В 2021 году начался проект по выходу украинских бизнесменов на европейский рынок через Латвию, но ситуация изменилась после вторжения России в Украину. Сейчас в Латвии действуют представительства нескольких крупных предприятий.

"Здесь работают такие компании, как "Wiener Kaffee". Это кофейный бизнес, сложный бизнес. Но кофе уже на полках магазинов и у него есть свои поклонники. Сейчас мы локализовали еще один бизнес - кетчупы и майонезы, которые поставляются на рынок Балтии", - рассказал Петров.

Несмотря на военные действия в Украине, бизнес не остановился и предприятия продолжают развиваться. "Жизнь показывает, что и на войне живут. Заводы запускаются, но работают без электричества. Буквально на этой неделе я подписал контракт на производство в Одессе, где начинают выпускать домашнюю обувь. Там очень сильно бомбят. Приехал владелец завода, подписали договор, что через Ригу эта продукция выйдет на европейский рынок. Получается так, что нет электричества, а бизнес движется вперед", - рассказал Петров.

