Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

Развивать военную базу планируется на основе модели публично-частного партнерства.

На базе будут построены жилая и административная зоны, столовая, медицинский центр, вспомогательные здания, склады, парковки, спортивный зал и спортивная площадка, контрольно-пропускной пункт, ограждения, а также системы отопления и водоснабжения. Общая площадь базы составит 163 гектара. Завершение строительства запланировано на 2029-2030 годы.

Планируется, что на базе постоянно будут находиться военнослужащие Службы государственной обороны (СГО). Размещение военнослужащих других стран планируется в соответствии с инициативами союзников и развитием базы.

В настоящее время военнослужащие союзных сил и СГО могут использовать для учений территорию полигона.

В целом расходы на развитие полигона в Селии составят 303 млн евро. Проект по заданию Министерства обороны реализует ГАО "Valsts nekustamie īpašumi".

Как сообщалось, на прошлой неделе на полигоне была открыта зона боевых стрельб, что стало важным этапом в развитии оборонной инфраструктуры Латвии.

Полигон уже активно используется - на его территории проходят тактические и инженерные занятия, передвижение бронетехники, полеты воздушных судов и обучение управлению беспилотными летательными аппаратами. С июня 2025 года на полигоне действует центр тестирования дронов, где проводятся международные испытания дронов и систем противодействия им.