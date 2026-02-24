Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

Лондон принял крупнейший пакет санкций против России

© Deutsche Welle 24 февраля, 2026 13:47

Мир 0 комментариев

Правительство Великобритании во вторник, 24 февраля, - в четвертую годовщину начала войны РФ против Украины - расширило санкционный список против России на 297 позиций. Под ограничения подпали 240 юридических и семь физических лиц, а также 50 морских судов, говорится в уведомлении на сайте британского правительства.

Активы фигурантов списка на территории королевства заморожены, британским компаниям запрещено оказывать им любые услуги. В числе физических лиц под санкции подпал генеральный директор АО "Росатом Энергетические проекты" Андрей Рождествин - одновременно с самой организацией.

Лондон также ввел ограничения против девяти российских банков, в их числе - "Почта банк", "Фора банк", "Ак-Барс банк", "Точка банк", банк "Абсолют" и Транскапиталбанк (ТКБ).

Энергетика и ВПК

Под санкции подпали также структуры "Росатома", включая АО "Русатом Оверсиз", "Транснефть" и ООО "Газпром СПГ Портовая". При этом операции с "Транснефтью" разрешены до 9 апреля.

В санкционный список внесены СПГ-завод НОВАТЭКа "Криогаз-Высоцк", Ступинская металлургическая компания, Уральский дизель-моторный завод, производитель гидроакустического оборудования "Дальприбор" и Алтайский приборостроительный завод "Ротор".

Зарубежные партнеры Москвы

Среди подпавших под санкции организаций оказались компании из ОАЭ (142), Китая (39), Таиланда (3) и Индии (2), а также варшавская строительная фирма Alliance Capital. Ограничения также наложены на грузинские телеканалы "Имеди" и Postv - за распространение "вводящей в заблуждение информации" об Украине, в том числе о коррупции в стране.

Россия называет западные санкции незаконными и неэффективными.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат
Важно

Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН
Важно

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее
Важно

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Наука 19:27

Наука 0 комментариев

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Читать
Загрузка

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

Важно 19:26

Важно 0 комментариев

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Читать

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Читать

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Выбор редакции 18:54

Выбор редакции 0 комментариев

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Читать

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Мир 18:42

Мир 0 комментариев

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Читать

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Читать

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Выбор редакции 18:31

Выбор редакции 0 комментариев

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать