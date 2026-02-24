ЕС пообещал Украине полную поддержку: членство и восстановление после войны

"Будущее безопасной и процветающей Украины находится в ЕС. Украина достигла значительного прогресса в реформах, направленных на вступление в ЕС, в очень сложных условиях. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку в вступлении в ЕС и послевоенном восстановлении. Мы твердо поддерживаем Украину. Мы за справедливый и прочный мир. Мы за сильную и суверенную Украину в сильной и суверенной Европе", - говорится в заявлении.

Руководители Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента подчеркивают, что РФ "не достигла своих военных целей в Украине" и из-за этого "намеренно атакует украинскую гражданскую и критически важную инфраструктуру", но украинцы "поражают своей стойкостью, решимостью и стойкостью".

Они также подчеркнули принципиальную поддержку территориальной целостности Украины. "Наша цель - всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины, основанный на принципах Устава ООН и международного права. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение такого мира - мира с достоинством и долгосрочной безопасностью. Уважение к суверенитету и территориальной целостности является краеугольным камнем. Ни одна страна не может аннексировать своего соседа. Границы не могут быть изменены силой. Агрессора нельзя вознаграждать", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС "продолжит оказывать всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу" и первый платеж из 60 млрд евро из кредита в 90 млрд евро, предназначенный на военные нужды, будет осуществлен как можно скорее.

"Война Путина на истощение неуклонно истощает Россию, и мы намерены оказывать дальнейшее давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию и начала содержательные переговоры о мире. Мы намерены усилить давление на энергетический и финансовый сектор России и принять дополнительные меры против теневого флота", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что ЕС и его государства-члены в соответствии со своими компетенциями "готовы внести свой вклад в надежные и достоверные гарантии безопасности, чтобы Россия никогда больше не смогла напасть на Украину".

"Мы обеспечим, чтобы Россия была привлечена к ответственности за совершенные преступления и нанесенный ею ущерб. Мы стремимся как можно скорее ввести Специальный трибунал по рассмотрению преступлений агрессии против Украины и Международную комиссию по рассмотрению претензий в отношении Украины, оба в рамках Совета Европы", - отмечается в заявлении.