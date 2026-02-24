Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЕС пообещал Украине полную поддержку: членство и восстановление после войны

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 14:20

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия, Украина

Украина в очень сложных условиях достигла значительного прогресса в евроинтеграционных реформах, и ее будущее - в Европейском союзе (ЕС), говорится в совместном заявлении президентов Европейской комиссии, Европейского совета и Европейского парламента в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, опубликованном во вторник утром.

"Будущее безопасной и процветающей Украины находится в ЕС. Украина достигла значительного прогресса в реформах, направленных на вступление в ЕС, в очень сложных условиях. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку в вступлении в ЕС и послевоенном восстановлении. Мы твердо поддерживаем Украину. Мы за справедливый и прочный мир. Мы за сильную и суверенную Украину в сильной и суверенной Европе", - говорится в заявлении.

Руководители Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента подчеркивают, что РФ "не достигла своих военных целей в Украине" и из-за этого "намеренно атакует украинскую гражданскую и критически важную инфраструктуру", но украинцы "поражают своей стойкостью, решимостью и стойкостью".

Они также подчеркнули принципиальную поддержку территориальной целостности Украины. "Наша цель - всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины, основанный на принципах Устава ООН и международного права. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение такого мира - мира с достоинством и долгосрочной безопасностью. Уважение к суверенитету и территориальной целостности является краеугольным камнем. Ни одна страна не может аннексировать своего соседа. Границы не могут быть изменены силой. Агрессора нельзя вознаграждать", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС "продолжит оказывать всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу" и первый платеж из 60 млрд евро из кредита в 90 млрд евро, предназначенный на военные нужды, будет осуществлен как можно скорее.

"Война Путина на истощение неуклонно истощает Россию, и мы намерены оказывать дальнейшее давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию и начала содержательные переговоры о мире. Мы намерены усилить давление на энергетический и финансовый сектор России и принять дополнительные меры против теневого флота", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что ЕС и его государства-члены в соответствии со своими компетенциями "готовы внести свой вклад в надежные и достоверные гарантии безопасности, чтобы Россия никогда больше не смогла напасть на Украину".

"Мы обеспечим, чтобы Россия была привлечена к ответственности за совершенные преступления и нанесенный ею ущерб. Мы стремимся как можно скорее ввести Специальный трибунал по рассмотрению преступлений агрессии против Украины и Международную комиссию по рассмотрению претензий в отношении Украины, оба в рамках Совета Европы", - отмечается в заявлении.

Главные новости

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу

Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

