Новые правила развода для супругов: что нужно знать с 1 марта?

Развод у нотариуса возможен с 2011 года — если между супругами нет спора. При наличии несовершеннолетних детей или общего имущества они обязаны заключить письменное соглашение об опеке, порядке общения, алиментах и разделе имущества. Ранее развод оформлялся только через суд, что создавало лишнюю нагрузку, даже когда спора фактически не было. Нотариальная процедура оказалась быстрее, дешевле и менее эмоционально сложной — за это время начато более 71 500 дел.

Однако со временем стало ясно, что порядок требует доработки. Суды всё чаще сталкивались с конфликтами между уже разведёнными родителями по вопросам алиментов и общения с ребёнком. Причина — формальные соглашения, составленные самостоятельно по шаблонам из интернета, которые не учитывали реальные интересы ребёнка.

Поэтому Сейм по инициативе Министерства юстиции принял изменения в Закон о нотариате и Гражданский процессуальный закон. С 1 марта 2026 года соглашения об опеке, порядке общения и алиментах должны заключаться только в нотариальной форме. Причём супругам придётся заранее подробно договориться о конкретном графике встреч ребёнка с родителем, с которым он не проживает.

Расширяются и возможности принудительного исполнения. Если раньше судебному исполнителю можно было передать только взыскание алиментов (и лишь при нотариальном соглашении), то теперь — и вопросы опеки и порядка общения. При этом речь не идёт о принудительном «передаче ребёнка»: сначала родителю направят уведомление и предупредят о возможном штрафе до 1500 евро за неисполнение договорённостей.

Ожидается, что новые правила заставят родителей ещё до развода более ответственно согласовывать участие в жизни ребёнка, обеспечивая ему стабильность и предсказуемость.