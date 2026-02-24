Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новые правила развода для супругов: что нужно знать с 1 марта?

24 февраля, 2026

Юридическая консультация 0 комментариев

С 1 марта вступают в силу изменения в порядке расторжения брака у нотариуса. О нововведениях рассказывает присяжный нотариус Илзе Метузале, заместитель председателя Совета присяжных нотариусов Латвии.

Развод у нотариуса возможен с 2011 года — если между супругами нет спора. При наличии несовершеннолетних детей или общего имущества они обязаны заключить письменное соглашение об опеке, порядке общения, алиментах и разделе имущества. Ранее развод оформлялся только через суд, что создавало лишнюю нагрузку, даже когда спора фактически не было. Нотариальная процедура оказалась быстрее, дешевле и менее эмоционально сложной — за это время начато более 71 500 дел.

Однако со временем стало ясно, что порядок требует доработки. Суды всё чаще сталкивались с конфликтами между уже разведёнными родителями по вопросам алиментов и общения с ребёнком. Причина — формальные соглашения, составленные самостоятельно по шаблонам из интернета, которые не учитывали реальные интересы ребёнка.

Поэтому Сейм по инициативе Министерства юстиции принял изменения в Закон о нотариате и Гражданский процессуальный закон. С 1 марта 2026 года соглашения об опеке, порядке общения и алиментах должны заключаться только в нотариальной форме. Причём супругам придётся заранее подробно договориться о конкретном графике встреч ребёнка с родителем, с которым он не проживает.

Расширяются и возможности принудительного исполнения. Если раньше судебному исполнителю можно было передать только взыскание алиментов (и лишь при нотариальном соглашении), то теперь — и вопросы опеки и порядка общения. При этом речь не идёт о принудительном «передаче ребёнка»: сначала родителю направят уведомление и предупредят о возможном штрафе до 1500 евро за неисполнение договорённостей.

Ожидается, что новые правила заставят родителей ещё до развода более ответственно согласовывать участие в жизни ребёнка, обеспечивая ему стабильность и предсказуемость.

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее
Важно

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ
Важно

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу
Важно

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Загрузка

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

