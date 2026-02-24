Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Первая миграционная катастрофа? Как рухнул «золотой век» бронзовой эпохи

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 16:29

Наука 0 комментариев

Задолго до современных кризисов Средиземноморье уже переживало масштабное переселение, которое изменило ход истории.

Но сначала — о мире, который рухнул.

XV–XIV века до н. э. историки называют «золотым веком» позднего бронзового века. Египет, Хеттская держава и микенская Греция находились на пике могущества. Между ними действовала оживлённая торговля и дипломатия — правители обменивались письмами, дарами и династическими браками. Медь с Кипра, олово из Анатолии, золото из Египта, зерно и предметы роскоши свободно курсировали по морским маршрутам. Это была первая по-настоящему взаимосвязанная международная система — сложная, богатая и, как казалось, устойчивая.

А затем сеть начала рваться.

В конце XIII – начале XII века до н. э. в восточном Средиземноморье появляются так называемые «Народы моря» — не единый народ и не империя, а коалиция морских группировок. Основные сведения о них сохранились в египетских надписях времён Рамсес III, особенно на рельефах храма Мединет-Хабу.

Египтяне перечисляли разные группы: шерденов, шекелешей, денйенов, текеров, вешеш и пелесет — последних часто связывают с филистимлянами, позднее поселившимися на побережье Леванта. Разнообразие названий говорит о союзе, а не о едином государстве.

На рельефах — воины в рогатых или перьевых шлемах, с круглыми щитами и длинными мечами. Крупные корабли с высокими носами. Это выглядело как организованная военная сила, а не пиратские набеги.

Их появление совпало с коллапсом бронзового века: исчезает Хеттская держава, разрушаются микенские дворцы, горят города Леванта, распадаются торговые цепочки. «Народы моря» не были единственной причиной катастрофы, но стали её самым заметным символом.

Особенно важная деталь — египетские источники упоминают, что вместе с воинами двигались семьи и повозки с быками. Это больше похоже не на рейд, а на переселение.

Возможно, это была не организованная имперская экспансия, а волна перемещений в уже дестабилизированном мире — ответ на климатические проблемы, экономический кризис и внутренние конфликты.

История бронзового века напоминает: когда рушится система торговли и доверия, движение народов становится неизбежным.
 
 
 

