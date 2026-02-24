Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Когда мы вместе, Украина и Европа сильны»: Европарламент осудил вторжение России

© LETA 24 февраля, 2026 17:30

Мир

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Европейский парламент принял резолюцию, в которой решительно осудил незаконную и неоправданную агрессивную войну России против Украины, назвав ее вопиющим нарушением международного права и Устава ООН, сообщили агентству ЛЕТА в представительстве Европарламента в Латвии.

Во вторник перед депутатами Европарламента на внеочередном пленарном заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Открывая пленарное заседание, президент Европарламента Роберта Метсола отметила, что прошло четыре года с начала войны, и Европарламент не подвел Украину. "Потому что мы знаем - когда мы вместе, Украина и Европа сильны. Безопасность Украины - это безопасность Европы, свобода Украины - это свобода Европы, а будущее Украины - в Европе", - подчеркнула Метсола.

Обращаясь к депутатам удаленно из Киева, Зеленский поблагодарил Европарламент за последовательную поддержку Украины, подчеркнув, что Украина не выбирала и не провоцировала войну и делает все возможное для ее прекращения.

Он отметил, что "психически неуравновешенная диктатура" российского диктатора Владимира Путина в Москве агрессивно угрожает как своим соседям, так и Европе. "Путин просто не может принять тот простой факт, что люди в других странах могут жить по-другому и наслаждаться жизнью, которую выбирал не он", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, чтобы не позволить России продолжать свою агрессию в Европе. Обращаясь к "трансатлантическому единству и сотрудничеству в нынешних обстоятельствах", он сказал, что благодарен всем, кто работает над сохранением этой глобально важной связи.

Зеленский также подчеркнул важность предоставления Украине кредита Европейского союза в размере 90 млрд евро и установления четкой даты вступления Украины в ЕС. Без даты и гарантий "Путин найдет способ блокировать Украину на десятилетия, разделяя вас, разделяя Европу", - добавил он.

Президент Украины заявил, что Европа должна наконец понять, что наполняет российскую казну и позволяет Путину продолжать войну. Он призвал к жестким санкциям, прекращению зависимости Европы от российских энергоносителей, изоляции российских банков от Европы, пресечению уклонения от санкций и теневого флота Москвы, а также запрету на въезд в Европу для российских военных преступников.

В резолюции, принятой после выступления Зеленского и дебатов, Европарламент решительно осудил незаконную и неоправданную агрессивную войну России против Украины, назвав ее вопиющим нарушением международного права и Устава ООН. Европарламентарии возлагают на Россию, ее руководство и белорусский режим полную ответственность за войну и военные преступления, а также решительно осуждают участие иранского и северокорейского режимов.

Парламент требует, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия, вывела свои войска со всей международно признанной территории Украины, освободила задержанных и депортированных гражданских лиц, включая детей, и положила конец нарушениям независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В резолюции Европарламент подтверждает, что будущее Украины - в ЕС. Он рекомендует ускорить интеграцию Украины в единый рынок и ускорить подготовку ЕС к дальнейшему расширению путем проведения институциональных реформ.

Европарламентарии также призывают ЕС и его государства-члены взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность и увеличить военную, политическую и дипломатическую поддержку Украины.

Депутаты Европарламента отмечают, что предстоящее мирное соглашение между Украиной и Россией должно обеспечивать сильные и надежные гарантии безопасности для Украины, сопоставимые со ст. 5 НАТО и ст. 42(7) Договора о Европейском союзе. Такое соглашение также должно уважать международное право, обеспечивать привлечение виновных к ответственности и предусматривать возмещение ущерба. Оно не должно ограничивать право Украины на самооборону или выбор альянса. Решения по Украине или Европе не должны приниматься без Украины или Европы, подчеркивается в резолюции.

Европарламентарии обеспокоены нынешним подходом США к мирным переговорам, поскольку Вашингтон, похоже, ставит во главу угла достижение краткосрочного соглашения и поддержание "стратегической стабильности" в отношениях с Россией, а не подлинные переговоры, ведущие к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на основе международного права.

В резолюции также содержится призыв усилить санкции против России и отказаться от российских энергоресурсов.

Европарламент призывает расширить санкции против российских властей и чиновников, причастных к военным преступлениям, ужесточить борьбу с уклонением от санкций, запретить въезд в Шенгенскую зону российским военнослужащим, участвовавшим в войне.

Резолюция была одобрена 437 голосами, против были 82 европарламентария, а 70 воздержались.

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее
Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ
«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ (1)

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН
«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

