«Когда мы вместе, Украина и Европа сильны»: Европарламент осудил вторжение России

Во вторник перед депутатами Европарламента на внеочередном пленарном заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Открывая пленарное заседание, президент Европарламента Роберта Метсола отметила, что прошло четыре года с начала войны, и Европарламент не подвел Украину. "Потому что мы знаем - когда мы вместе, Украина и Европа сильны. Безопасность Украины - это безопасность Европы, свобода Украины - это свобода Европы, а будущее Украины - в Европе", - подчеркнула Метсола.

Обращаясь к депутатам удаленно из Киева, Зеленский поблагодарил Европарламент за последовательную поддержку Украины, подчеркнув, что Украина не выбирала и не провоцировала войну и делает все возможное для ее прекращения.

Он отметил, что "психически неуравновешенная диктатура" российского диктатора Владимира Путина в Москве агрессивно угрожает как своим соседям, так и Европе. "Путин просто не может принять тот простой факт, что люди в других странах могут жить по-другому и наслаждаться жизнью, которую выбирал не он", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, чтобы не позволить России продолжать свою агрессию в Европе. Обращаясь к "трансатлантическому единству и сотрудничеству в нынешних обстоятельствах", он сказал, что благодарен всем, кто работает над сохранением этой глобально важной связи.

Зеленский также подчеркнул важность предоставления Украине кредита Европейского союза в размере 90 млрд евро и установления четкой даты вступления Украины в ЕС. Без даты и гарантий "Путин найдет способ блокировать Украину на десятилетия, разделяя вас, разделяя Европу", - добавил он.

Президент Украины заявил, что Европа должна наконец понять, что наполняет российскую казну и позволяет Путину продолжать войну. Он призвал к жестким санкциям, прекращению зависимости Европы от российских энергоносителей, изоляции российских банков от Европы, пресечению уклонения от санкций и теневого флота Москвы, а также запрету на въезд в Европу для российских военных преступников.

В резолюции, принятой после выступления Зеленского и дебатов, Европарламент решительно осудил незаконную и неоправданную агрессивную войну России против Украины, назвав ее вопиющим нарушением международного права и Устава ООН. Европарламентарии возлагают на Россию, ее руководство и белорусский режим полную ответственность за войну и военные преступления, а также решительно осуждают участие иранского и северокорейского режимов.

Парламент требует, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия, вывела свои войска со всей международно признанной территории Украины, освободила задержанных и депортированных гражданских лиц, включая детей, и положила конец нарушениям независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В резолюции Европарламент подтверждает, что будущее Украины - в ЕС. Он рекомендует ускорить интеграцию Украины в единый рынок и ускорить подготовку ЕС к дальнейшему расширению путем проведения институциональных реформ.

Европарламентарии также призывают ЕС и его государства-члены взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность и увеличить военную, политическую и дипломатическую поддержку Украины.

Депутаты Европарламента отмечают, что предстоящее мирное соглашение между Украиной и Россией должно обеспечивать сильные и надежные гарантии безопасности для Украины, сопоставимые со ст. 5 НАТО и ст. 42(7) Договора о Европейском союзе. Такое соглашение также должно уважать международное право, обеспечивать привлечение виновных к ответственности и предусматривать возмещение ущерба. Оно не должно ограничивать право Украины на самооборону или выбор альянса. Решения по Украине или Европе не должны приниматься без Украины или Европы, подчеркивается в резолюции.

Европарламентарии обеспокоены нынешним подходом США к мирным переговорам, поскольку Вашингтон, похоже, ставит во главу угла достижение краткосрочного соглашения и поддержание "стратегической стабильности" в отношениях с Россией, а не подлинные переговоры, ведущие к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на основе международного права.

В резолюции также содержится призыв усилить санкции против России и отказаться от российских энергоресурсов.

Европарламент призывает расширить санкции против российских властей и чиновников, причастных к военным преступлениям, ужесточить борьбу с уклонением от санкций, запретить въезд в Шенгенскую зону российским военнослужащим, участвовавшим в войне.

Резолюция была одобрена 437 голосами, против были 82 европарламентария, а 70 воздержались.