Глава Верховной Рады похвалил Латвию: пример настоящей солидарности

В своем обращении к парламенту Латвии Стефанчук отметил, что Украина переживает самое сложное время в своей современной истории.

"Мы боремся с брутальным и беспринципным противником. Мы боремся за свою жизнь в условиях холодной зимы", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что Украина ценит всю поддержку, которую оказывает Латвия.

"Латвия и другие страны Балтии являются примером того, как выделять государственную поддержку в виде доли от валового внутреннего продукта (ВВП). Вы являетесь примером настоящей солидарности и настоящего партнерства", - сказал Стефанчук, поблагодарив парламент за поддержку.

"Каждый раз вы спрашиваете меня, чем еще Латвия может помочь Украине. И ответ прост - вы уже помогаете. Вы уже многое сделали для Украины", - сказал председатель Верховной Рады.

"Продолжайте оставаться с нами как наши братья и сестры. Помогайте нам оставаться сильными. А наше взаимное уважение поможет нам найти правильные ответы и делать правильные вещи", - сказал Стефанчук.