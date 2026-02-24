В час Х депутатам понадобятся более надежные помещения: Сейм Литвы

«Я считаю, что нынешнее здание Сейма очень открытое. Поэтому необходимы более безопасные помещения, как я уже упоминал, возможности связи, всё это должно быть более защищённым. И эти решения будут приняты», — сказал Олекас журналистам после совещания.

По его словам, обсуждалось, какие изменения в законодательстве и какие технические меры подготовки необходимы в первую очередь.

«Есть инициативы по внесению некоторых поправок в законы и, видимо, потребуется более широкое обсуждение с членами Сейма, чтобы прийти к общему мнению», — утверждал глава парламента.

По его мнению, в нынешних законах не хватает гибкости, чтобы члены Сейма могли надлежащим образом работать в специальных условиях. Олекас обратил внимание на то, что Устав Сейма сейчас предусматривает, что принимать законы могут не менее чем 71 парламентарий. По его словам, следует рассмотреть вопрос о том, не стоит ли предусмотреть и другие варианты.

«В разных европейских государствах это устроено по-разному: есть парламенты, которые в условиях такого кризиса работают в полном составе, а есть и такие парламенты, в правовых актах которых предусмотрено, что в случае кризиса может действовать "малый парламент", где число лиц, способных принимать определённые решения от имени парламента, значительно сокращается», — сказал председатель Сейма.

По словам Олекаса, во вторник также обсуждалась необходимость обеспечения взаимодействия с правительством и офисом президента.

«Одним из обсуждавшихся сегодня вопросов было то, как нам улучшить общую связь и общую готовность, чтобы мы не дублировали работу, чтобы, возможно, и системы были одинаковыми, чтобы мы знали, что делают одни и другие», — сказал он.