Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Немесио Осегера Сервантес, лидер картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG), был убит в воскресенье после операции мексиканских военных по его захвату.

Известный как "Эль Менчо", Осегера Сервантес был ранен в Тапальпе в штате Халиско, примерно в двух часах езды к юго-западу от Гвадалахары, и скончался, когда его везли на самолете в Мехико. По данным властей, во время попытки захвата наркобарона и после нее погибли более 70 человек, в том числе сотрудники сил безопасности, члены картеля и другие.

С тех пор в штате Халиско и ряде других штатов Мексики продолжается насилие: сообщается, что члены картеля перекрывают автомагистрали горящими автомобилями и поджигают предприятия. В городке Тапальпа, расположенном в горах штата Халиско, владелица магазина Мария Долорес Агирре опасается, что беспорядки нанесут удар по ее хозяйству и повлияют на туризм.

"Правительству придется усилить меры безопасности. Весь мир только что увидел, что произошло, и, конечно, люди дважды подумают, стоит ли приезжать".

Столица штата Халиско, Гвадалахара, примет четыре матча на турнире этим летом. Еще пять игр пройдут в Мехико, включая матч между Мексикой и ЮАР, который откроется 11 июня, и четыре - в Монтеррее. Во внутреннем футболе четыре матча - два в высшей лиге и два во втором дивизионе - были отложены в воскресенье из-за беспорядков.

Некоторые аналитики в области безопасности предупреждают, что убийство Осегеры Сервантеса может привести к длительному периоду нестабильности и кровопролитию, поскольку претенденты стремятся сменить его. Однако Хавьер Эскауриаца, доцент кафедры уголовного права Ноттингемского университета в Англии, заявил BBC, что картели экономически заинтересованы в том, чтобы чемпионат мира прошел спокойно.

"Да, они платят политикам и местной полиции, но они также покупают рестораны и владеют отелями", - сказал он. "Они - часть экономической системы".

"Им выгодно, чтобы британцы, американцы и другие приезжали в Мексику, тратили свои деньги и хорошо проводили время".

После убийства Осегеры Сервантеса авиакомпании Air Canada, United Airlines, Aeromexico и American Airlines временно приостановили полеты в Пуэрто-Вальярту, курортный город в штате Халиско, который сильно пострадал от вспышки насилия со стороны картелей.

Смерть наркобарона произошла в тот момент, когда Мексика активизировала наступление на картели в попытке удовлетворить требования президента США Дональда Трампа о борьбе с преступными группировками, который в противном случае угрожал ввести дополнительные тарифы или предпринять односторонние военные действия.

Белый дом подтвердил, что США оказали разведывательную поддержку операции по захвату лидера картеля, и похвалил мексиканскую армию за уничтожение человека, который был одним из самых разыскиваемых преступников в обеих странах.

CJNG - одна из самых быстрорастущих преступных сетей в Мексике - известна торговлей фентанилом, метамфетамином и кокаином в Соединенных Штатах, а также дерзкими нападениями на мексиканских государственных чиновников.