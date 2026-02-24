Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Euronews 24 февраля, 2026 18:42

Мир 0 комментариев

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Немесио Осегера Сервантес, лидер картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG), был убит в воскресенье после операции мексиканских военных по его захвату.

Известный как "Эль Менчо", Осегера Сервантес был ранен в Тапальпе в штате Халиско, примерно в двух часах езды к юго-западу от Гвадалахары, и скончался, когда его везли на самолете в Мехико. По данным властей, во время попытки захвата наркобарона и после нее погибли более 70 человек, в том числе сотрудники сил безопасности, члены картеля и другие.

С тех пор в штате Халиско и ряде других штатов Мексики продолжается насилие: сообщается, что члены картеля перекрывают автомагистрали горящими автомобилями и поджигают предприятия. В городке Тапальпа, расположенном в горах штата Халиско, владелица магазина Мария Долорес Агирре опасается, что беспорядки нанесут удар по ее хозяйству и повлияют на туризм.

"Правительству придется усилить меры безопасности. Весь мир только что увидел, что произошло, и, конечно, люди дважды подумают, стоит ли приезжать".

Столица штата Халиско, Гвадалахара, примет четыре матча на турнире этим летом. Еще пять игр пройдут в Мехико, включая матч между Мексикой и ЮАР, который откроется 11 июня, и четыре - в Монтеррее. Во внутреннем футболе четыре матча - два в высшей лиге и два во втором дивизионе - были отложены в воскресенье из-за беспорядков.

Некоторые аналитики в области безопасности предупреждают, что убийство Осегеры Сервантеса может привести к длительному периоду нестабильности и кровопролитию, поскольку претенденты стремятся сменить его. Однако Хавьер Эскауриаца, доцент кафедры уголовного права Ноттингемского университета в Англии, заявил BBC, что картели экономически заинтересованы в том, чтобы чемпионат мира прошел спокойно.

"Да, они платят политикам и местной полиции, но они также покупают рестораны и владеют отелями", - сказал он. "Они - часть экономической системы".

"Им выгодно, чтобы британцы, американцы и другие приезжали в Мексику, тратили свои деньги и хорошо проводили время".

После убийства Осегеры Сервантеса авиакомпании Air Canada, United Airlines, Aeromexico и American Airlines временно приостановили полеты в Пуэрто-Вальярту, курортный город в штате Халиско, который сильно пострадал от вспышки насилия со стороны картелей.

Смерть наркобарона произошла в тот момент, когда Мексика активизировала наступление на картели в попытке удовлетворить требования президента США Дональда Трампа о борьбе с преступными группировками, который в противном случае угрожал ввести дополнительные тарифы или предпринять односторонние военные действия.

Белый дом подтвердил, что США оказали разведывательную поддержку операции по захвату лидера картеля, и похвалил мексиканскую армию за уничтожение человека, который был одним из самых разыскиваемых преступников в обеих странах.

CJNG - одна из самых быстрорастущих преступных сетей в Мексике - известна торговлей фентанилом, метамфетамином и кокаином в Соединенных Штатах, а также дерзкими нападениями на мексиканских государственных чиновников.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ
Важно

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ (1)

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее
Важно

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу
Важно

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Наука 19:27

Наука 0 комментариев

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Читать
Загрузка

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

Важно 19:26

Важно 0 комментариев

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Читать

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Читать

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Выбор редакции 18:54

Выбор редакции 0 комментариев

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Читать

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Читать

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Выбор редакции 18:31

Выбор редакции 0 комментариев

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать