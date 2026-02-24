Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 18:59

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

В настоящее время в Верховном суде рассматривается еще одна кассационная жалоба Национального объединения по спору о решении БПБК приостановить выплату бюджетного финансирования партии на один год. Верховный суд еще примет решение о возбуждении кассационного процесса по этому спору.

Ранее административный районный суд отклонил иски Национального объединения, но партия обжаловала решения, поэтому дела пришлось рассматривать в окружном суде.

Как сообщалось, 28 мая 2024 года БПБК обязало Нацобъединение возместить 210 673 евро в государственный бюджет. Это решение было принято в связи с тем, что в 2022 году партия потратила средства государственного бюджета в размере 554 627 евро на связь с общественностью и политическую агитацию, превысив тем самым на 210 673 евро процентный лимит, который можно потратить на одну из трех целей, предусмотренных законом о финансировании политических организаций (партий).

11 июня 2024 года БПБК приняло решение приостановить на один год выделение партии средств из государственного бюджета.

Партии могут использовать государственное финансирование только на три цели - содержание офиса, содержание партии и политическую агитацию или связь с общественностью, но на одну группу расходов может быть потрачено не более 60% государственного финансирования.

Именно этот лимит Нацобъединение превысило, потратив на предвыборную агитацию в 2022 году почти 555 000 евро при лимите в 344 000 евро.
 

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

