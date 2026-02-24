Шлесерс предлагает распустить KNAB: они не увидели скрытой агитации в спектакле «Дайлес»

В KNAB заявили, что не располагают достаточной информацией, чтобы считать спектакль скрытой политической рекламой. Шлесерс раскритиковал решение, назвав бюро «сторожевым псом “Нового Единства”», и призвал к его ликвидации.

"KNAB полностью продался прогрессивному «Единству»! Задача KNAB — контролировать, чтобы в период предвыборной кампании Сейма (с 3 июня по 3 октября) не использовалась скрытая агитация", - говорится в соцсетях от имении партии Шлесерса.

Политик считает, что постановка может повлиять на мнение избирателей перед выборами в Сейм и направлена против него и его партии.

Премьера спектакля запланирована на июнь 2026 года.